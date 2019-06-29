Встреча Путина и Трампа в Осаке приковала внимание ведущих мировых СМИ

Осака, 29 июня. Атмосфера на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была «дружеской», отметили большинство мировых СМИ. Больше всего внимания западные СМИ уделили шутки Трампа о «вмешательстве» России в выборы.

Как передает телеканал «360», ни одно западное издание, освещавшее саммит G20 в Осаке, не обошло стороной шутку Трампа про выборы. Почти в каждом заголовке была фраза: «Не вмешивайся в выборы».

Речь идет о разговоре лидеров. Один из журналистов спросил у Трампа, попросит ли он российскую сторону не вмешиваться в предстоящие выборы, президент США повернулся к российскому лидеру и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы». Путин рассмеялся в ответ. Рассмеялись и помощники Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео.

В ходе переговоров главы государств обсудили целый ряд вопросов. USA Todау в своем материале отметили темы, о которых говорили оба президента. Но именно шутка про вмешательство в выборы заняла первые полосы, в том числе и в этом издании.

On this date June 28 in 2019 at the G-20, Trump joked with Putin about election interference. pic.twitter.com/V9xG6ODkRQ — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) June 28, 2019

Второй темой, наиболее часто встречающейся в западных СМИ, стал разговор президентов о фейк-ньюс. Разговор происходил на фоне собравшихся в ожидании Путина и Трампа журналистов.

«Хороший термин фейк-ньюс, да? У вас в России такой проблемы нет, а у нас есть!» — заявил Трамп российскому президенту.

«У нас тоже есть. То же самое», — ответил Путин на английском.

При этом немецкий Deutsche Welle не стал публиковал отдельный материал о встрече глав США и РФ.

Австралийский политолог Джамал Дауд в интервью телеканалу отметил, что прежние встречи «могли быть более напряженными из-за доклада Мюллера и разговоров о вмешательстве России». Однако теперь это позади. По мнению эксперта, сейчас можно ожидать некоторых постепенных улучшений. Значительные же изменения произойдут только тогда, когда Трамп будет переизбран второй раз.

Ранее переговоры лидеров двух стран оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, фактом является то, что у обоих президентов есть настрой диалог развивать. При этом он добавил, что не хотел бы «создавать каких-то иллюзий», у РФ и США «позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита G20 в Осаке. Беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.