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Встреча Путина и Трампа в Осаке приковала внимание ведущих мировых СМИ

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Встреча Путина и Трампа в Осаке приковала внимание ведущих мировых СМИ

Осака, 29 июня. Атмосфера на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была «дружеской», отметили большинство мировых СМИ. Больше всего внимания западные СМИ уделили шутки Трампа о «вмешательстве» России в выборы. 

Как передает телеканал «360», ни одно западное издание, освещавшее саммит G20 в Осаке, не обошло стороной шутку Трампа про выборы. Почти в каждом заголовке была фраза: «Не вмешивайся в выборы». 

Речь идет о разговоре лидеров. Один из журналистов спросил у Трампа, попросит ли он российскую сторону не вмешиваться в предстоящие выборы, президент США повернулся к российскому лидеру и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы». Путин рассмеялся в ответ. Рассмеялись и помощники Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео.

В ходе переговоров главы государств обсудили целый ряд вопросов. USA Todау в своем материале отметили темы, о которых говорили оба президента. Но именно шутка про вмешательство в выборы заняла первые полосы, в том числе и в этом издании.

Второй темой, наиболее часто встречающейся в западных СМИ, стал разговор президентов о фейк-ньюс. Разговор происходил на фоне собравшихся в ожидании Путина и Трампа журналистов.

«Хороший термин фейк-ньюс, да? У вас в России такой проблемы нет, а у нас есть!» — заявил Трамп российскому президенту.

«У нас тоже есть. То же самое», — ответил Путин на английском.

При этом немецкий Deutsche Welle не стал публиковал отдельный материал о встрече глав США и РФ.

Австралийский политолог Джамал Дауд в интервью телеканалу отметил, что прежние встречи «могли быть более напряженными из-за доклада Мюллера и разговоров о вмешательстве России». Однако теперь это позади. По мнению эксперта, сейчас можно ожидать некоторых постепенных улучшений. Значительные же изменения произойдут только тогда, когда Трамп будет переизбран второй раз.

Встреча Путина и Трампа в Осаке приковала внимание ведущих мировых СМИ

Ранее переговоры лидеров двух стран оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, фактом является то, что у обоих президентов есть настрой диалог развивать. При этом он добавил, что не хотел бы «создавать каких-то иллюзий», у РФ и США «позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита G20 в Осаке. Беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.

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Автор: Олеся Волкова
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