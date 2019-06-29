Силуанов предупредил об опасности торговой войны между США и КНР

Москва, 29 июня. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что торговая война между США и Китаем может негативно повлиять на экономику РФ.

В интервью RT Силуанов предупредил о негативных последствиях торговой войны между Вашингтоном и Пекином для экономики России.

«Это снижение товарооборота, взаимной торговли, снижение потоков капитала, тех же инвестиций. Это также падение спроса на глобальные товары, которыми торгует и Россия. Сокращение экспорта российских товаров влияет на нашу экономику», — сказал министр.

Силуанов отметил, что спор крупнейших экономик мира «касается и ситуации в экономике других стран». По его словам, даже худший исход событий не станет «концом мира», особенно если Россия будет готова предложить собственные товары странам, в которых усложнились условия внешней торговли.

«Нам надо активнее развивать торговые отношения с китайскими партнерами, что мы уже делаем. У нас растет товарооборот с Китаем — 108 миллиардов долларов за прошлый год, стоит задача увеличить эту цифру до 200 миллиардов. Это обусловлено тем, что нам нужно продвигать свой товар вне зависимости от того, есть торговые конфликты или нет», — подчеркнул глава Минфина.

Напомним, США увеличили пошлины на китайские товары с 10 до 25%, повышение касается импорта из Китая на сумму около 200 млрд долларов. Очередной раунд переговоров Пекина и Вашингтона в мае завершился безрезультатно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил начать повышение сборов со всего американского импорта из Китая, объем которого оценивается в 300 млрд долларов. Ответным шагом КНР стало введение повышенных пошлин на американские товары на сумму в 60 млрд долларов.

Как пишет «Газета.ру», встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в субботу, 29 июля, на полях саммита G20 в японской Осаке. Эксперты отмечают, что в вопросе торговых войн стороны заняли жесткую позицию и позитивный исход может быть лишь в том случае, если одна из крупнейших экономик планеты пойдет на масштабные уступки, отказавшись от претензий на мировое лидерство.