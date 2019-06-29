Путин и Трамп настроены на дальнейшее развитие диалога, заявил Лавров

Осака, 29 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на дальнейшее развитие диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть у обоих президентов настрой диалог развивать — это факт, который я считаю весьма позитивным», — заявил министр в эфире Первого канала.

При этом он добавил, что не хотел бы «создавать каких-то иллюзий», у РФ и США «позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать».

Встреча президентов России и США состоялась в первый день саммита G20 в Осаке и длилась 1 час 20 минут. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Лидеры двух стран также обсудили вопросы разоружения, реализации российского проекта «Северный поток — 2» и Вторую мировую войну, передавали «Известия».

СМИ обратили внимание, что по ходу встречи с Путиным Трамп дважды пошутил. Так, во время ответа на вопрос одного из журналистов, попросит ли Трамп российскую сторону не вмешиваться в предстоящие выборы, президент США повернулся к российскому лидеру и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы». Путин рассмеялся в ответ.

Позднее, как сообщает «Газета.ру», Трамп пошутил еще раз. Его шутка прозвучала как реакция на журналистский ажиотаж, явно выходящий за рамки протокола. Он сказал российскому президенту: «Как на церемонии Оскар. Так глупо».