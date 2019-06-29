В ЛНР отреагировали на заявление Порошенко о признании российского Крыма

Луганск, 29 июня. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что слова экс-президента Украины Петра Порошенко показали «неготовность к диалогу».

Накануне Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг по признанию Крыма российским, восстановив полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Как считает бывший украинский президент, теперь Москва начнет добиваться признания российского статуса полуострова, пишет «Nation news». Порошенко выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ представители Украины смогут оказать давление и «принять скоординированную с партнерами позицию».

«Мы не допустим, чтобы это привело к снятию с России санкций и в других форматах», — сказал Порошенко.

Комментируя слова политика, представитель ЛНР в рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник отметил, что Украина показала «неготовность к открытому диалогу».

«Всем таким действиям есть четкие квалификации в международном праве, и Порошенко как человек, закончивший вуз по международному праву, должен это знать, но я думаю, он этого знать не хочет. В данном случае Украины подняла вопль, демонстрируя собственную слабость и неготовность к открытому диалогу», — заявил Мирошник.

Эксперт высказал мнение, что за пять лет Украине «очень понравилось однобоко подавать информацию о России в ПАСЕ», а заявление Порошенко «не имеет никакого отношения к реальному положению вещей».

«Ситуация просто сложилась у Порошенко в голове. По стандартам ОБСЕ ведение переговоров с властью не ведет к ее признанию, но ведет к выстраиванию диалога», — подытожил Мирошник.

Россия была ограничена в правах в ПАСЕ в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и разгорающейся гражданской войны на Юго-Востоке Украины. Со временем Москва прекратила отправлять заявки на участие в заседаниях ассамблеи, а с 2017 года перестала платить членские взносы.

На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме восстановила права России в Совете Европы, полностью отклонив все санкционные поправки в проект резолюции, на которых настаивала, в том числе, Украина.

Крым вошел в состав РФ по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма исторически закрытым.