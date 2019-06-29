Порошенко впервые не предупредили о встрече Путина с Трампом

Киев, 29 июня. Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, и это «очень тревожный звонок», заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам политика, ранее перед любыми контактами с Москвой «европейские и американские партнеры согласовали позицию» с Киевом. В течение прошедших пяти лет никому в голову не приходило договариваться о чем-то с Кремлем без Украины, заявил экс-президент.

Встреча президентов России и США состоялась в первый день саммита G20 в Осаке и длилась 1 час 20 минут. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах, сообщал RT. Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2» и Вторую мировую войну.

Позднее российский лидер пригласил американского коллегу принять участие в торжествах в честь празднования Дня Победы в России. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Трамп воспринял идею очень позитивно, пишет «Газета.ру».

По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для укрепления глобальной стратегической стабильности. Дипломат добавил, что в ходе встречи Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также договорились провести анализ факторов, которые создают препятствие для расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и США.