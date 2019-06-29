Киев, 29 июня. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала переписать конституцию Украины для более действенной защиты прав человека.

Тимошенко заявила, что Украине нужна новая конституция, текст которой должно написать «общество с широким масштабным обсуждением», сообщает ТАСС.

«Украине нужна новая конституция. Ныне действующая не работает на защиту прав человека», — сказала политик.

Лидер партии «Батькивщина» настаивает на том, что принять участие в работе над новой редакцией основного закона страны должно максимальное количество украинцев, а текст конституции нужно утвердить на всенародном референдуме.

«По сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью порядки, которые выгодны чиновникам и политикам», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее политик неоднократно выступала с критикой действующей конституции и предлагала обновить ее текст. В частности, Тимошенко настаивала, чтобы основной закон был переписан и утвержден до выборов в Верховную раду, которые планировалось провести в конце октября. Однако президент Украины Владимир Зеленский распустил украинский парламент и назначил внеочередные выборы депутатов на 21 июля.

Возглавляемая Тимошенко партия борется за депутатские мандаты, вооружившись разработанной ею программой «Новый экономический курс», главная цель которой состоит в создании новой конституции и привлечении к управлению страной бизнесменов и интеллектуалов.

Как пишет «Газета.ру», на днях Тимошенко заявила, что «готова помогать» Зеленскому, пока тот «себя не скомпрометирует» и якобы может рассказать ему о том, чего он «не знает».