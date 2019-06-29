Тимошенко заявила, что Украине нужна новая конституция
Киев, 29 июня. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала переписать конституцию Украины для более действенной защиты прав человека.
Тимошенко заявила, что Украине нужна новая конституция, текст которой должно написать «общество с широким масштабным обсуждением», сообщает ТАСС.
«Украине нужна новая конституция. Ныне действующая не работает на защиту прав человека», — сказала политик.
Лидер партии «Батькивщина» настаивает на том, что принять участие в работе над новой редакцией основного закона страны должно максимальное количество украинцев, а текст конституции нужно утвердить на всенародном референдуме.
«По сути это должен быть общественный договор между всеми гражданами, а не спущенные властью порядки, которые выгодны чиновникам и политикам», — подчеркнула Тимошенко.
Ранее политик неоднократно выступала с критикой действующей конституции и предлагала обновить ее текст. В частности, Тимошенко настаивала, чтобы основной закон был переписан и утвержден до выборов в Верховную раду, которые планировалось провести в конце октября. Однако президент Украины Владимир Зеленский распустил украинский парламент и назначил внеочередные выборы депутатов на 21 июля.
Возглавляемая Тимошенко партия борется за депутатские мандаты, вооружившись разработанной ею программой «Новый экономический курс», главная цель которой состоит в создании новой конституции и привлечении к управлению страной бизнесменов и интеллектуалов.
Как пишет «Газета.ру», на днях Тимошенко заявила, что «готова помогать» Зеленскому, пока тот «себя не скомпрометирует» и якобы может рассказать ему о том, чего он «не знает».