СМИ узнали о двойном гражданстве однопартийца Зеленского

Киев, 29 июня. Член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Куницкий имеет двойное гражданство, пишут СМИ.

По данным украинского «5 канала», Куницкий, который баллотируется в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа», имеет одновременно гражданство Украины и Израиля.

Согласно конституции страны, официально разрешается иметь лишь одно гражданство, а наличие второго паспорта, выданного другим государством, является основанием для утраты украинского гражданства. По действующему законодательству такое лицо не может поступить на государственную службу.

«В городе Харьков от партии «Слуга народа» будет баллотироваться блогер с израильским гражданством — Александр Куницкий. Мужчина не проживает в Харькове», — было сказано в эфире телеканала.

Журналисты сообщили, что сведения о втором гражданстве Куницкого были получены благодаря выписке о залоге имущества, предоставленной израильским ведомством по вопросам корпораций. Сам кандидат в депутаты данный факт отрицает.

«Блогер еще до начала избирательной кампании продемонстрировал свое гражданство Израился, пребывая там длительное время, о чем рассказал в своем видеоблоге. На одном из видео Александр спорит с полицейским и называет свое место проживания в Израиле в городе Хайфа… Есть еще один прецедент, он требовал переводчика с украинского языка на свой родной иврит. В 2018 году в Борисполе на Киевской автотрассе видеоблогер, общаясь с полицией, обвинил правоохранителей в незаконном блокировании его авто», — рассказали авторы программы.

Напомним, в мае Зеленский подписал указ о проведении на Украине досрочных парламентских выборов, которые назначены на 21 июля. Выборы пройдут по смешанной системе, половина депутатов будет выбрана по партийным спискам, вторая — по мажоритарной системе.

Как пишет «Газета.ру», накануне Зеленский подписал документ о присвоении украинского гражданства 14 лицам, имеющим заслуги «в защите территориальной целостности, суверенности и независимости Украины».