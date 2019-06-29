Медведчук призвал власти Украины к переговорам с Донбассом по обмену пленными

Киев, 29 июня. Власти Украины должны заниматься обменом пленных, а не их освобождением, без переговоров с Донбассом ничего не получится, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

В пятницу утром четверо украинских военнопленных были доставлены в Минск вместе с паспортами и документами об освобождении. Позднее в сопровождении Медведчука они прибыли самолетом в Киев.

Политик в интервью телеканалу Newsone подчеркнул, что «без диалога, без переговоров ничего не будет».

«Сейчас можно говорить, что идут переговоры по освобождению как в Донецке, так и в Луганске. Я акцентирую внимание: именно переговоры по освобождению (пленных), потому что по обмену должна заниматься власть (Украины)», — сообщил Медведчук.

В четверг стало известно, что Медведчук провел в Минске встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров обсуждались пути мирного урегулирования гражданской войны на востоке Украины. По итогам встречи главы ДНР и ЛНР дали согласие на освобождение четырех пленных в качестве жеста доброй воли. Медведчук после встречи отметил, что в настоящее время позиция властей Украины не направлена на урегулирование конфликта в Донбассе, передавал RT.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал договоренности Медведчука, заявив, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув, что Медведчук выступил с такой инициативой в рамках подготовки к выборам в парламент.

В список освобожденных в пятницу украинцев вошли Дмитрий Великий, приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, и Максим Горяйнов, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

Наиболее масштабный обмен пленными между Украиной и Донбасскими республиками состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, а ДНР и ЛНР — 74.