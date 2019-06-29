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Новороссия

Мина попала в дом престарелых в ДНР

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Мина попала в дом престарелых в ДНР

Донецк, 29 июня. При обстреле со стороны силовиков мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном Донецкой народной республике городе Ясиноватая.

Как сообщили в представительстве республики в СЦКК, в пятницу в 20.30 украинские силовики открыли целенаправленный огонь по объекту гражданской инфраструктуры в Ясиноватой, передает ДАН. В результате обстрела пострадало здание социального центра, повреждено 70 кв. метров.

Представитель администрации города уточнил, что это было единичное попадание из миномета. Дом престарелых находится в центре города и окружен жилыми домами. 

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее в пятницу сообщалось, что за минувшие сутки возросло количество нарушений со стороны украинских войск и составило 35 случаев. В ДНР режим тишины нарушался в основном на Горловском, Донецком и Мариупольском направлении с применением тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и зенитных установок. Всего обстрелам подверглись 12 населенных пунктов. В поселке Веселое получил ранение мягких тканей мужчина, 1966 года рождения.

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Автор: Олеся Волкова
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