Концерт Хаски в Екатеринбурге остановили из-за давки фанатов

Екатеринбург, 29 июня. Организаторам фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге пришлось остановить концерт рэпера Хаски из-за давки, сообщила пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Шегал сообщила РИА Новости, что концерт рэпера «был отменен из-за давки». Ситуацию осложняло то, что «толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры». Организаторы в целях безопасности решили не продолжать концерт.

Чтобы повлиять на толпу, пришлось отключить микрофон Хаски.

По данным Шегал, на концерте рэпера было порядка 20 тысяч зрителей. На данный момент информация о пострадавших в давке не поступала.

Концерт Хаски свернули. Концерт прервали. Всех выгоняют с площадки. Кажется скоро пригласят омон. #uralmusicnight — John Kay (@jk_2k) June 28, 2019

В Екатеринбурге в пятницу в пятый раз стартовал Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Для зрителей выступят более двух с половиной тысяч артистов на 80 разных площадках. Фестиваль в этом году посетят музыканты из 20 стран.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Таганский суд Москвы отклонил иск Хаски к Роскомнадзору и МВД. Рэпер был недоволен блокировкой на YouTube его клипа на песню «Иуда». Суд оставил иск без удовлетворения.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор добавил видео в национальный реестр, который содержит контент, запрещенный для распространения в России. Вскоре на основании решения МВД России клип был заблокирован. По данным МВД, «в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств».