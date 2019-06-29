США перебросили на свою базу в Катаре истребители F-22

Вашингтон, 29 июня. Соединенные Штаты впервые перебросили на авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает пресс-служба командования ВВС Центрального командования США.

В сообщении отмечается, что истребители F-22 впервые дислоцируются в Катаре «с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США». На опубликованных снимках можно увидеть по меньшей мере три истребителя на ВПП. По данным пресс-службы, фотографии были сделаны в четверг.

Отметим, база «Аль-Удейд» активно использовалась в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Переброска в Катар истребителей происходит на фоне обострения отношений США и Ирана.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп 20 июня сперва утвердил, а затем отозвал распоряжение о нанесении авиаударов по Ирану в ответ на уничтожение американского разведывательного беспилотника. По данным прессы, «самолеты уже находились в воздухе, а корабли были на позициях, но ракеты еще не были выпущены, когда стало известно, что операция отменяется».

В минувшую среду Трамп пригрозил Ирану уничтожением. По его словам, Штаты встретят любое нападение Ирана «огромной и подавляющей силой». Он подчеркнул, что у США не будет больше «никакого Джона Керри и Барака Обамы» — экс-госсекретаря и экс-президента, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Тегераном.

1 Организация запрещена на территории РФ.