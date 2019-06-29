Стариков уличил плохого танцора Навального в грязной провокации

Писатель и общественный деятель Николай Стариков назвал провокационным ролик сторонников блогера Алексея Навального, смонтировавших сюжет о якобы «фальсификациях» подписей в поддержку главы Петербурга и кандидата в губернаторы Александра Беглова. По мнению Старикова, оппозиционные силы чувствуют свою беспомощность, а потому прибегают к запрещенным приемам.

«Когда оппозиционерам нужно объяснить свои постоянные поражения и невозможность собрать должное количество подписей и как-то прилично выступить на выборах, они начинают выдумывать всевозможные истории, которые призваны объяснить их поражение. Перед нами именно такая история – провокационный ролик, который снят на одной эмоциональной волне, где зрителю предлагается верить тому, кто ему рассказывает какую-то историю и не верить тому, кто присутствует в кадре», — сказал эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Стариков также напомнил, что Навальный и его соратники далеко не впервые используют подобные ухищрения.

«На самом деле мы такие эмоциональные истории видели еще на выборах 2012 года. Они всегда характеризуются тем, что в них нет каких-то доказательств, а зрителю предлагается верить на слово. Ему показывают какие-то бумаги, ему рассказывают какие-то истории, показывают каких-то людей, и при этом никто не объясняет, что этот человек (присутствующий в кадре) действительно является тем, кем он себя объявляет. Перед нами живая политическая иллюстрация поговорки о том, что плохому танцору земля мешает, ну или другие вещи», — заключил собеседник ФАН.

После появления провокационного видео Александр Беглов призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем и выяснить, кто стоит за провокацией. За время работы врио главы Петербурга Беглов успел заслужить симпатии и уважение горожан, поэтому проблем со сбором подписей для участия в выборах у него не возникло.