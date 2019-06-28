Трамп поручил своим чиновникам искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой

Осака, 28 июня. Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путины поручил своим чиновникам искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу в рамках саммита G20 в Осаке Трамп провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лавров в эфире Первого канала рассказал, что еще при российской делегации Трамп дал поручения по итогам встречи участникам переговоров с его стороны.

«Сказал: вот все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми», — сообщил Лавров, подчеркнув, что российская сторона полностью разделяет такой подход.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита G20 в Осаке и длилась 1 час 20 минут. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах, сообщал RT. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.

Лидеры двух стран обсудили Вторую мировую войну. Путин и Трамп поговорили о том, какие потери понесли их страны, а также чья роль была решающей. Позднее российский лидер пригласил американского коллегу принять участие в торжествах в честь празднования Дня Победы в России. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Трамп воспринял идею очень позитивно, пишет «Газета.ру».