Встреча Путина и Трампа. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Трампа Свершилось: лидеры двух супердержав встретились вновь. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения и мировые проблемы на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Правда, не с глазу на глаз, а в составе делегаций. Накануне архиважного диалога американский президент признался, что ждет «хорошего разговора». И предчувствие хозяина Белого дома не обмануло. Вместо запланированных 60 минут главы государств общались час двадцать. Прошлись по ситуации на Украине, в Иране, Сирии, Венесуэле. Ну, и классика жанра — пресловутое «российское вмешательство» в американские выборы. Трамп пошутил на больную тему еще до беседы с заокеанским коллегой. Встреча в верхах вызвала настоящий ажиотаж мировых СМИ, ведь президенты России и США встречаются нечасто. Чего не скажешь о телефонных переговорах. В итоге главы Кремля и Белого дома констатировали: в улучшении отношений двух государств заинтересованы и Россия, и США, и весь мир. Президенты договорились о продолжении переговоров по контролю над вооружениями.

Россия вернулась в ПАСЕ Россию пригласили вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Но не обошлось без яростного сопротивления русофобского меньшинства. На фоне 40-градусной жары в Страсбурге разгорелись горячие споры о возможности участия Москвы в июньской сессии. В итоге делегаты ПАСЕ, все же, решили, что основные права стран в ассамблее и санкции, как гений и злодейство, «две вещи несовместные». «За» восстановление российского членства высказались 118 парламентариев, в частности, из Норвегии, Исландии, Италии, Сербии, Франции, Германии. 62 голоса — «против». Весьма предсказуема истерика «заклятых друзей» России — стран Балтии, Грузии, Великобритании и, что уж совсем не удивительно, Украины. Киев, словно маленький капризный ребенок, затопал ножками и по обыкновению истошно закричал. Очевидно, чтобы разжалобить «мамочку Европу». Но ей вся эта бездарная клоунада явно наскучила. Ассамблея отклонила 200 санкционных поправок от противников резолюции и, похоже, не очень впечатлилась демаршем семерки стран, покинувших парламентскую сессию в знак протеста. Россия даже успела принять участие в выборах генерального секретаря организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возвращение нашей делегации в ПАСЕ не «дипломатической победой», а «торжеством здравого смысла». «В любом случае возвращение России можно только приветствовать. <…> Без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной — это раз. И второе, естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — отметил представитель российского лидера. И, действительно, кто-то должен доносить до Старого Света адекватную информацию о реальном положении дел в России и мире. От небылиц фейковых СМИ у Европы уже нервный тик. А от антироссийских санкций — многомиллиардные убытки. Теперь ПАСЕ и сама не рада, что лишила Москву права голоса и ряда полномочий пять лет назад. Отказ России от членских взносов — а это почти 33 млн евро в год, примерно 15% бюджета ассамблеи — окончательно отрезвил европейцев. Теперь уже мы платим, а, значит, и заказываем музыку. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, страна рассчитается по долгам, если ее права в Совете Европы сохранят в полном объеме. А вот резолюции, принятые в отсутствие России, Москва выполнять не будет, об этом сообщил Глава нашей делегации Петр Толстой.

Протесты в Грузии Российские туристы спешно покидают некогда гостеприимную Грузию. «Аэрофлот» объявил о полном прекращении полетов в южную республику с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Такие жесткие меры приняты из-за антироссийских протестов в Тбилиси, в центре которых невольно оказался депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Участник Международной ассамблеи православия по инициативе организаторов временно занял кресло спикера грузинского парламента. Казалось бы, все по регламенту. Но это спровоцировало настоящее беснование оппозиции. Радикалы со звездно-полосатыми флагами наперевес начали штурм здания. Подключился агитпром в соцсетях. Одним словом, все, как обычно, по сценарию американских кукловодов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокации в Грузии примером «геополитической инженерии» Запада. «Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю. Мы трезво оцениваем роль Соединенных Штатов и их союзников на мировой арене», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. В беспорядках уже пострадали более 200 человек. И власти Грузии дрогнули. Они согласились в угоду митингующим изменить избирательную систему в стране. Между тем оппозиция требует отставки спикера и министра внутренних дел. Одним словом, налицо все признаки попытки госпереворота. Радикалы развернули лозунги против российских оккупантов. Интересно, это они о наших туристах? Если так, то без нашего брата по подсчетам Национального банка Грузии страна до конца этого года потерпит ущерб от 200 до 300 млн долларов. Внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе грузинской валюты — лари.

Теракты в Тунисе В это тревожное время российским туристам не рекомендуют отправляться не только в Грузию, но и в Тунис. В столице африканской республики прогремели сразу несколько взрывов. Террористы-смертники орудовали в самом сердце города, где кипит торговля и много туристов. Бомбы сработали в ста метрах от французского посольства и рядом с антитеррористическим отделом тунисской полиции. Погиб один сотрудник правоохранительных органов, не менее восьми человек пострадали. В российском посольстве в Тунисе сообщили, что наших туристов среди пострадавших нет. Ответственность за дерзкие преступления взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ. Тунис не впервые подвергается атакам террористов. Летом 2015-го в курортном Суссе вооруженный террорист открыл огонь по гостям отеля. Итог страшный: 39 погибших, 39 раненых. В октябре прошлого года в центральной части столицы Туниса смертница привела в действие взрывное устройство. Тогда пострадали девять человек. Туроператоры призвали россиян избегать мест массового скопления людей в столице Туниса после терактов. У наших соотечественников это одно наиболее популярных направлений летнего отдыха.