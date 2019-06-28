Митрохин назвал Навального и его ОПГ вероятными виновниками в ситуации с «лжеподписями»

Москва, 28 июня. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин прокомментировал заявление штаба Алексея Навального о якобы подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму.

Один из соратников блогера Алексея Навального Леонид Волков ранее заявил, что в Москве якобы обнаружен офис, в котором подделывают подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых есть и Митрохин.

«Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то «фабрика» работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал. Ну, вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих… У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна», — заявил политик РИА Новости.

Митрохин добавил, что с пониманием относится к попытке «совершить провокации», поскольку для соратников Навального он стоит поперек горла, так как не дает конкурентам провести своих людей в Мосгордуму.

Ранее заявления Волкова прокомментировал президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин. По его словам, Навальный и его сторонники готовы расправиться даже со своими единомышленниками ради достижения корыстных целей. Чтобы избавиться от конкурентов, они делают вбросы и распространяют фейки.

Напомним, Сергей Митрохин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы по 43-му округу. Кроме того, в этом округе баллотируется юрист «ФБК» и правая рука Навального Любовь Соболь. Неделей ранее команде Навального травлей удалось вынудить общественницу Анну Федермессер снять кандидатуру с выборов в Мосгордуму, которая также баллотировалась по 43-му округу.