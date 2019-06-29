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12:01 29 Июня 2019

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

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Два человека погибли при посадке Ан-24 в Нижнеангарске

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В центре внимания россиян на этой неделе вновь оказалась авиакатастрофа. Два человека погибли, еще 22 пострадали после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске. На борту пассажирского самолета находились более 40 человек. Эвакуировать удалось всех, кроме двух членов экипажа, погибших на месте ЧП. Ан-24 следовал рейсом из Улан-Удэ в Иркутск, по пути он совершил плановую посадку в Нижнеангарске, но затем испытал проблемы с вылетом. В воздухе у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Во время посадки Ан-24 вылетел с полосы, протаранил забор и, врезавшись в здание, загорелся. Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже занимаются расследованием.

ФСБ предотвратила теракт в Саратове

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Трудная неделя выдалась и у сотрудников ФСБ в Саратове. Они предотвратили теракт запрещенной в России организации «Исламское государство». По данным силовиков, теракт планировался в людном месте. Где именно — не уточняется. Боевиком оказался россиянин. При задержании он открыл огонь и был ликвидирован. Мирные граждане в ходе операции не пострадали. На месте ЧП найдены оружие, боеприпасы и детали самодельных бомб. Своеобразную лабораторию, где преступник синтезировал взрывчатые вещества, он оборудовал в гаражном кооперативе. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. 

Госсовет обсудил вопросы дорожной инфраструктуры

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Волнующая и, кажется, вечная для нашей страны тема дорог стала на этой неделе одной из ключевых для президента России Владимира Путина. В ходе Госсовета он поручил каждому региону разработать программу о развитии дорожной инфраструктуры до 2024 года. И надо сказать, что в этом заинтересованы не только водители, но и пешеходы. А качество и освещение дорог, по словам Путина, напрямую влияет на их безопасность. В то же время президент напомнил, что большинство ДТП все же происходит из-за грубого нарушения ПДД. Но в целом число таких аварий постепенно снижается. А вот приоритет безопасности только растет. 

Путин посетил форум «Армия-2019»

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В Московской области подходит к концу пятый международный форум «Армия-2019». Выставка военной техники, виртуозные авиашоу, мастер-классы — весьма обширная программа ждала гостей и зрителей мероприятия. Оно привлекло и президента России Владимира Путина, который с явным интересом оценил достижения отечественной промышленности. На полях форума был подписан пакет госконтрактов на сумму более триллиона рублей. И надо отметить, что «Армия-2019» приобрела не только региональные, но мировые масштабы — участие приняли более 100 иностранных делегаций, в том числе из Китая, Турции, Армении и других государств. Некоторые из них, конечно, тоже похвастались своей военной техникой. 

«Алые паруса»

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Около полутора миллионов человек посетили праздник выпускников «Алые паруса». Необыкновенное по своей атмосфере шоу можно увидеть только раз в году и только в Петербурге. «Алые паруса» — это театрализованное представление, концерт, фейерверк. Сегодня это событие привлекает не только будущих студентов, но и взрослых, в том числе иностранных туристов. Впервые корабль прошел по Неве более 50 лет назад, через какое-то время традиция прервалась, но в 2005 году возродилась. На сей раз праздник стал еще более масштабным — сцена постепенно трансформировалась в корабль, а пиротехническое шоу длилось более 20 минут. 

Паводок в Иркутской области

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

А вот жителям Иркутской области, похоже, как раз пора обзавестись кораблями. Не успел регион опомниться после лесных пожаров, как вдруг его накрыло новым бедствием. Более 3,5 тысяч домов в 30 населенных пунктах под Иркутском подтопило после паводка — он начался из-за обильных ливней. Больше всех пострадал Нижнеудинск. Ущерб от наводнения понесли свыше 9 тысяч человек. Сейчас в городах и поселках развернуты пункты временного размещения. МЧС усилила группировку для помощи местному населению.

Первую группу косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы»

Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Но если в Иркутской области о воде хотят поскорее забыть, то узники «китовой тюрьмы» Приморья наверняка лишь о ней и думают. Первую группу счастливчиков — двух косаток и шесть белух — наконец освободили. Их выпустили на свободу вблизи мыса Перовского в Хабаровском крае. Кстати, суд Владивостока уже наказал несколько компаний («Океанариум-ДВ», «Афалина», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий») на общую сумму более 100 млн рублей. Так или иначе, они оказались причастны к незаконному отлову животных и жестокому с ними обращению. Но теперь эта история, судя по всему, закончится на хорошей ноте.

 