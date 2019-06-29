Аварийная посадка Ан-24 в Нижнеангарске. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Два человека погибли при посадке Ан-24 в Нижнеангарске В центре внимания россиян на этой неделе вновь оказалась авиакатастрофа. Два человека погибли, еще 22 пострадали после аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске. На борту пассажирского самолета находились более 40 человек. Эвакуировать удалось всех, кроме двух членов экипажа, погибших на месте ЧП. Ан-24 следовал рейсом из Улан-Удэ в Иркутск, по пути он совершил плановую посадку в Нижнеангарске, но затем испытал проблемы с вылетом. В воздухе у него отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Во время посадки Ан-24 вылетел с полосы, протаранил забор и, врезавшись в здание, загорелся. Росавиация и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже занимаются расследованием.

ФСБ предотвратила теракт в Саратове Трудная неделя выдалась и у сотрудников ФСБ в Саратове. Они предотвратили теракт запрещенной в России организации «Исламское государство». По данным силовиков, теракт планировался в людном месте. Где именно — не уточняется. Боевиком оказался россиянин. При задержании он открыл огонь и был ликвидирован. Мирные граждане в ходе операции не пострадали. На месте ЧП найдены оружие, боеприпасы и детали самодельных бомб. Своеобразную лабораторию, где преступник синтезировал взрывчатые вещества, он оборудовал в гаражном кооперативе. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Госсовет обсудил вопросы дорожной инфраструктуры Волнующая и, кажется, вечная для нашей страны тема дорог стала на этой неделе одной из ключевых для президента России Владимира Путина. В ходе Госсовета он поручил каждому региону разработать программу о развитии дорожной инфраструктуры до 2024 года. И надо сказать, что в этом заинтересованы не только водители, но и пешеходы. А качество и освещение дорог, по словам Путина, напрямую влияет на их безопасность. В то же время президент напомнил, что большинство ДТП все же происходит из-за грубого нарушения ПДД. Но в целом число таких аварий постепенно снижается. А вот приоритет безопасности только растет.

Путин посетил форум «Армия-2019» В Московской области подходит к концу пятый международный форум «Армия-2019». Выставка военной техники, виртуозные авиашоу, мастер-классы — весьма обширная программа ждала гостей и зрителей мероприятия. Оно привлекло и президента России Владимира Путина, который с явным интересом оценил достижения отечественной промышленности. На полях форума был подписан пакет госконтрактов на сумму более триллиона рублей. И надо отметить, что «Армия-2019» приобрела не только региональные, но мировые масштабы — участие приняли более 100 иностранных делегаций, в том числе из Китая, Турции, Армении и других государств. Некоторые из них, конечно, тоже похвастались своей военной техникой.

«Алые паруса» Около полутора миллионов человек посетили праздник выпускников «Алые паруса». Необыкновенное по своей атмосфере шоу можно увидеть только раз в году и только в Петербурге. «Алые паруса» — это театрализованное представление, концерт, фейерверк. Сегодня это событие привлекает не только будущих студентов, но и взрослых, в том числе иностранных туристов. Впервые корабль прошел по Неве более 50 лет назад, через какое-то время традиция прервалась, но в 2005 году возродилась. На сей раз праздник стал еще более масштабным — сцена постепенно трансформировалась в корабль, а пиротехническое шоу длилось более 20 минут.

Паводок в Иркутской области А вот жителям Иркутской области, похоже, как раз пора обзавестись кораблями. Не успел регион опомниться после лесных пожаров, как вдруг его накрыло новым бедствием. Более 3,5 тысяч домов в 30 населенных пунктах под Иркутском подтопило после паводка — он начался из-за обильных ливней. Больше всех пострадал Нижнеудинск. Ущерб от наводнения понесли свыше 9 тысяч человек. Сейчас в городах и поселках развернуты пункты временного размещения. МЧС усилила группировку для помощи местному населению.