Песков рассказал, как отреагировал Трамп на приглашение Путина посетить Парад Победы
Москва, 28 июня. Президент США Дональд Трамп весьма эмоционально отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина посетить Москву во время празднования Дня Победы. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров двух стран на саммите G20.
«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно», — отметил Песков, выступая в эфире Первого канала.
По словам официального представителя Кремля, Трамп согласился посетить Москву 9 мая, если получит официальное приглашение. Песков подчеркнул, что в ближайшее время приглашение будет направлено.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока делать выводы об итогах встречи Путина и Трампа рано, однако уже можно заключить, что оба политика не стесняются затрагивать острые темы. Кроме того, они оба сошлись во мнении о необходимости нормализации отношений между РФ и США.
Напомним, что в пятницу Путин встретился с Трампом на полях саммита G20, который проходит в эти дни в японской Осаке. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.
Лидеры двух стран также обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.