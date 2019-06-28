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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо

Алеппо, 28 июня. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты провинций Латакия, Хама, Идлиб, а также северо-западную окраину города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, в нарушение режима прекращения боевых действий открыли огонь по населенным пунктам Сандран, Кинсибба, Кермель, Мамухия провинции Латакия, Эль-Джейед провинции Хама и Эв-Виара провинции Идлиб, а также северо-западной окраины города Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что десятки сирийских беженцев вернулись из лагеря для перемещенных лиц, расположенном в Иордании. Вместе с личными вещами они пересекли пограничный переход «Насиб» в провинции Даръа и направились в свои деревни и дома после того, как сирийская армия восстановила контроль.

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Автор: Олеся Волкова
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