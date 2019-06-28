Минаев вывел на чистую воду диктатора Навального и его секту после травли Митрохина

Москва, 28 июня. Главный редактор русского издания журнала Esquire, писатель Сергей Минаев обвинил блогера Алексея Навального в том, что он с помощью черного пиара и манипулятивных технологий устраняет всех своих серьезных конкурентов на выборах в Мосгордуму.

Об это он заявил, комментируя недавний ролик так называемого ФБК о «цехе по рисованию подписей» в пользу «яблочника» Сергея Митрохина. Она напомнил, что неделю назад команда Навального «затравила Нюту Федермессер», которая избиралась от того же округа, что и протеже главы ФБК — Любовь Соболь.

«Навальный последовательно занимается устранением наиболее сильных конкурентов. Причем ему все равно каких конкуренты взглядов — оппозиционных или провластных. Главное условие — присяга на верность секте им. А. Навального», — пишет Минаев в Telegram.

Редактор Esquire добавил, что Навальный фактически устроил в Москве диктатуру, пока его дочь рассказывает в блоге для New York Times об ужасах авторитаризма в России.

Ранее соратник Навального Леонид Волков заявил, что ФБК якобы разоблачил цех по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина. По его словам, группа молодых людей подделывала подписные листы сразу для многих кандидатов, придерживающихся самых различных политических позиций. Волков тут же призвал Митрохина сняться с выборов.

Сам Митрохин уже отреагировал на это. Он направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье заявление о совершении преступления по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Копию документа и пояснение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Отметим, что Митрохин баллотируется по 43-му округу, по которому также проходит Любовь Соболь.