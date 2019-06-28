Москва, 28 июня. Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим усилия будут сосредоточены на северо-западном и юго-восточном маршрутах. Официальное письмо было передано в Датское энергетическое агентство.

Исполнительный директор компании Маттиас Варниг уточнил, что «данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», передает RT.

Необходимость отзыва заявки также объясняется тем, что Nord Stream 2, «Газпром» и европейские инвесторы должны быть защищены от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

Отметим, Nord Stream AG уже трижды подавал энергетическому агентству Дании заявку на согласование участка маршрута, который проходит через экономическую зону королевства (не затрагивая при этом территориальные воды).

Газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа.

В минувший четверг комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о санкциях против строящихся проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», сообщала «Газета.ру».

В пятницу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена. По его словам, проект будет закончен к концу этого года.