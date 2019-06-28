ОПГ Навального пытается спасти утопающую Соболь, делая вбросы о «лже-подписях»

Москва, 28 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный и его сторонники готовы расправиться даже со своими единомышленниками ради достижения корыстных целей. Об этом заявил президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее один из подельников одиозного блогера Леонид Волков заявил, что сторонники Навального якобы разоблачили «подпольный офис», где осуществлялась фальсификация подписей в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму. Волков утверждает, что сторонники Навального обнаружили в «подпольном офисе» группу молодых людей, которые якобы занимались подделыванием подписных листы для кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых был экс-соратник блогера из партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Волков заявил, что Митрохин должен «немедленно снять» свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму, пытаясь выбить «яблочника» из предвыборной гонки, чтобы расчистить путь для юриста из так называемого «ФБК» Любови Соболь.

Самонкин напомнил, что на протяжении нескольких последних месяцев Навальный и его сторонники продемонстрировали полную недееспособность и неактуальность, поэтому сейчас команда скандального блогера пытается создать скандал вокруг выборов в Мосгордуму и очернить избирательный процесс. По его словам, Навальный и его сторонники делают вбросы и распространяют фейки.

«Удивительно, что Навальный, помимо официальных властей, начал критиковать и своих коллег по оппозиционной деятельности. Тут можно сказать, что у оппозиции нет общего политического лагеря для продвижения каких-то своих целей и задач», — пояснил Самонкин.

Он также добавил, что партия «Яблоко» в отличие от Навального всегда действует в рамках закона и не опускается до использования грязных политических технологий. Подобная позиция не устраивает Навального, поэтому он в очередной раз пытается делать вбросы, чтобы создать повод для протестов и дискредитировать органы государственной власти, а также своих коллег и соратников. Самонкин подчеркнул, что команда Навального вновь пытаются очернить конкурентов и расчистить путь в Мосгордуму для Соболь, передает «НьюИнформ».

Напомним, Сергей Митрохин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы по 43-му округу. Кроме того, в этом округе баллотируется юрист «ФБК» и правая рука Алексея Навального Любовь Соболь. При этом на прошлой неделе команде Навального удалось вынудить общественницу Анну Федермессер снять кандидатуру с выборов в Мосгордуму, которая также баллотировалась по 43-му округу. Позднее Федермессер заявила, что травля со стороны Навального и его сторонников вынудила ее снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.