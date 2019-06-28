Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение между странами

Москва, 28 июня. Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными», — говорится в открытом письме.

В письме подчеркивается, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией. Представители диаспоры, говорится в документе, с тревогой следили за развитием событий и были огорчены тем, что «Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию». Авторы письма считают прекращение авиасообщения «тяжелыми санкциями».

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга. Вскоре после протестов президент РФ Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.

На фоне эскалации политической напряженности в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в эту страну.

Позднее грузинский премьер Мамука Бахтадзе назвал виновным в организации беспорядков в Тбилиси бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Как сообщала «Газета.ру», по мнению Бахтадзе, Саакашвили и его партия должны взять ответственность за то, что они сделали в стране ради своих целей.