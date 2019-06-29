Преступные методы предвыборной борьбы похоронят и Соболь, и всю ОПГ Навального

Москва, 29 июня. Автор и ведущая на портале PolitRussia.com, журналист Анна Сочина раскритиковала подлые методы работы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» во главе со скандальным блогером Алексеем Навальным, в том числе и подготовленный его ОПГ провокационный ролик, в котором сообщается о якобы «фальсификациях» подписей в поддержку главы Петербурга и кандидата в губернаторы Александра Беглова.

По мнению Сочиной, оппозиционеры таким образом пытаются хоть как-то поднять свой рейтинг, достигший критических процентов, и вынуждены применять типичные, проверенные временем политтехнологии.

Отметим, что за первую неделю сбора подписей Соболь удалось собрать около 500 подписей из требуемых 4491.

«Я, честно говоря шокирована тем, насколько далеко они заходят в своих методах, потому что совсем недавно с Любовью Соболь вообще дошло того, что она обвиняла каких-то провокаторов в том, что ее облили фекалиями, что выглядит сомнительно», — возмутилась Сочина.

Говоря об инциденте с якобы «фальсификацией» подписей, она отметила, что это типичное поведение для навальнистов. У Соболь сейчас действительно минимальные шансы, чтобы попасть в Мосгордуму, и поэтому она и ее покровитель Навальный вынуждены привлекать к себе внимание такими провокациями.

«Это только методы оппозиции. Я, конечно, не люблю использовать слово жалко, но все же – все это выглядит очень жалко», — резюмировала Сочина.

Напомним, 21 июня Александр Беглов обратился в правоохранительные органы в связи с появлением провокационного видео в Сети. Глава города подчеркнул, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на кадрах видеозаписи. В Штабе общественной поддержки заявили, что указанная видеозапись носит провокативный характер.

Ранее команда сторонницы Навального и юрист его ОПГ Любовь Соболь, которая баллотируется в депутаты Мосгордумы, спровоцировала волонтеров выдвинутого на выборах от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на фальсификацию подписи избирателей в его поддержку.

28 июня ближайший подельник Навального Леонид Волков заявил, что сторонники блогера якобы разоблачили «фабрику по рисованию лжеподписей». По его словам, группа молодых людей якобы подделывала подписные листы для кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых был экс-соратник Навального «яблочник» Сергей Митрохин. При этом Волков призвал политика снять свою кандидатуру с выборов, оказывая прямое давление на кандидата, чтобы выбить его из предвыборной гонки. он не исключает дальнейших провокаций, так как опережает конкурентов. Сам Митрохин направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье заявление о совершении преступления по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». По словам политика, он не исключает дальнейших провокаций, так как опережает конкурентов.

Оппозиция уже и сама понимает, что ее перспективы на выборах в Мосгордуму весьма туманны, именно поэтому продумывает план «б», чтобы оправдать свой предстоящий провал.

Ранее команда Навального вынудила снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 43-му округу общественницу Анну Федермессер. Позднее Федермессер подтвердила, что была вынуждена снять свою кандидатуру из-за давления и травли со стороны Алексея Навального.