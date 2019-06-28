Мутную историю с «рисовальщиками» подписей в Москве назвали грубо скроенным вбросом

Москва, 28 июня. Сторонники блогера Алексея Навального используют вбросы и фальсификации, чтобы очернить политических конкурентов, однако эти методы не возымеют действия в Москве из-за пристального внимания общества к выборам в Мосгордуму. Так считает политолог, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Это такой способ конкурентной борьбы — бросить грязью в своего соперника. Но в Москве настолько серьезный контроль за сбором подписей, в том числе со стороны оппозиционных СМИ, что такого рода провокации не вызывают доверия», — пояснил он «ПолитЭксперту».

«Мутная история» похожа на грубо скроенный вброс, пишет издание. По словам Фельдмана, проблема Навального и его сторонников заключается в том, что они построили себе имидж на отрицательном дискурсе. Они разоблачают коррупцию, но при этом сами не могут предложить ничего конструктивного.

Ранее соратник Навального Леонид Волков заявил, что ФБК якобы разоблачил цех по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина. По его словам, группа молодых людей подделывала подписные листы сразу для многих кандидатов, придерживающихся самых различных политических позиций. Волков тут же призвал Митрохина сняться с выборов.

Сам Митрохин уже отреагировал на это. Он направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье заявление о совершении преступления по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Копию документа и пояснение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что Митрохин баллотируется по 43-му округу, по которому также проходит Любовь Соболь. Примечательно, что ранее команда Соболь вынудила сняться с выборов еще одного кандидата от 43-го округа — оппозиционера Анну Федермессер. Сама она позже призналась, что сняла свою кандидатуру из-за давления со стороны Алексея Навального и его протеже.