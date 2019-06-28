Провальная кампания Соболь вынудила ОПГ Навального устроить провокацию с «рисовальщиками»

Москва, 28 июня. Член общественной палаты РФ Илья Ремесло объяснил провокацию соратников Алексея Навального из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» с офисом «рисовальщиков» подписей в Москве низким рейтингом «юриста ФБК» Любови Соболь.

Выборы в Мосгордуму уже на носу, однако проталкиваемые Навальным кандидаты в МСГ не могут оправдать надежд блогера. Кампании по сбору подписей у Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Владимира Милова идут крайне плохо. Активисты из ФБК настолько отчаялись собрать подписи для участия в выборах законным путем, что решились на очевидные провокации с вбросом фейков.

В пятницу соратник Навального Леонид Волков сообщил, что якобы навальнисты «накрыли» в Москве офис, где собирали подписи в поддержку сразу нескольких кандидатов. В числе этих кандидатов якобы оказался и «яблочник» Сергей Митрохин, который по случайному стечению обстоятельств выдвигается в том же 43-м округе, что и Соболь.

Общественник считает, что ничего странного в таком «совпадении» нет. По словам Ремесла, кандидаты от Навального терпят крах, так как не могут собрать нужное количество подписей. Ситуацию с Соболь общественник назвал смешной.

Он напомнил, что через неделю после начала сбора подписей Соболь заявила, что собрала всего 10% подписей. Однако уже через четыре дня соратница Навального заявила, что уже собрано 50% необходимых подписей. В то, что за четыре дня Соболь якобы собрала в четыре раза больше подписей, чем за все предыдущее время, верится с трудом.

«Понятно, что она уже не собирает, и все это понимают, что ресурсы все уже исчерпаны, поэтому Навальный так отчаянно всех призывает, ну и надо на что-то переключить внимание с ее провала, для этого Волков сейчас и наводит шум вокруг Митрохина», — заявил Ремесло в комментарии «Инфореактору».

Журналист и общественный деятель Антон Красовский ранее раскритиковал слова Соболь о том, что она якобы собирает по 500 подписей в день. Красовский отметил, что на личном опыте знает, что такие результаты возможны только при отличном финансовом обеспечении, при наличии административного ресурса, или при крайне высокой медийной узнаваемости. Ни одного из перечисленного у Соболь нет. Красовский считает, что Соболь ждет, пока кто-то нарисует ей подписи или устранит ее конкурентов.

Однако мечтам ОПГ Навального не суждено реализоваться. Митрохин не станет сдаваться под напором и травлей навальнистов. «Яблочник» заявил, что обратится в Следственный комитет РФ. Кроме того, МВД России сообщило, что проводит проверку по факту информации с офисом «рисовальщиков».