Сирия, 29 июня. В Идлибе совершено покушение на лидера «Джейш Аль-Ахрар», Турция вводит войска в Идлиб и Хаму. В Латакии ВВС Сирии атакуют расположения «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: наносит удары по расположениям джихадистов Идлибе и Латакии, совместно с ВКС РФ на северо-западном фронте Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали боевиков в Алеппо в ответ на обстрел мирного поселения, в Хаме отбивают атаки радикалов, отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, задержали бывшего лидера оппозиционной группировки в Даръа.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявила что ей якобы была уничтожена зенитная установка и подбит самолет ВВС Сирии в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: под огнем ВВС Сирии в горных районах Латакии и города Кабана.

«Джейш аль-Изза»: заявляет о том, ей якобы удалось уничтожить 50 военнослужащих САА на северо-западе Хамы.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и насильно завербовали 30 человек для прохождения службы в отрядах в Ракке.

«Исламская партия Туркестана»¹: направила конвой подкрепления для террористов в районы Хамы.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на два автобуса на севере Ирака и атаковали САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

ВВС Сирии продолжают наносить удары по расположениям боевиков в районе города Кабана и высот Курдских гор. В настоящее время этот район удерживают за собой боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Информация о жертвах среди радикалов пока что не поступала, как уточняет новостное агентство Step News Agency.

Провинция Алеппо

Рано утром протурецкие боевики обстреляли из гранатометов жилые кварталы города Аз-Захра. Сирийская арабская армия (САА) нанесла радикалам ответный удар у поселка Урум Аль-Кубра, как передал портал Step News Agency. Позднее армия столкнулась на севере провинции с «Ахрар аш-Шаркия» у города Тадеф. Один боевик погиб и несколько ранены в результате боев, как сообщает источник. В конце дня у города Бейанун «умеренная оппозиция» уничтожила артиллеристскую установку САА противотанковой ракетой. Жертв среди солдат САА не было.

Днем в столице провинции Алеппо в районе Хамдания произошел взрыв у кольцевой автодороги, как сообщил местный источник в сети Twitter Hosein Mortada. Второй прогремел в городе Аль-Атариб, где самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиль, припаркованный на обочине, как передал канал Masar Press. Были ранены несколько жителей, включая ребенка. Полиция установила, что машиной владел адвокат Яхья Сулейман, который участвовал в переговорах об освобождении города с боевиками «Тахрир аш-Шам».

В лагере для беженцев в городе Аль-Баб, оккупированном протурецкими формированиями, люди устроили протестную акцию. Лагерь был создан группировкой «Ахрар Аль-Шаркия» для перемещенных из Дамаска лиц в 2018 году. В настоящее время лагерь страдает от острой нехватки воды, провианта им медикаментов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Deir Ezzor 24 передал, что группа боевиков «Исламского государства» напала на военнослужащих САА в пустыне Бадия. Нападение было отбито, но несколько солдат пострадали.

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели кампанию арестов в поселке Мухаймедия, о чем также сообщил источник. По подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ задержано несколько сирийцев, вывезенных в неизвестном направлении для допроса.

Провинция Даръа

В провинции Даръа сирийскими военнослужащими был задержан бывший командующий оппозиционными силами Абу Хамза Тарбаш. В 2018 году он был полевым командиров группировки «Джейш Ат-Таура» («Армии Революции»), частью так называемого «Южного фронта» «Сирийской свободной армии» (ССА).

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам и опорным пунктам радикалов в районах поселков Мадайя, Хазарин, города Шейх-Мустафа и Кафр-Рума, Хиш. ВКС РФ совершили боевой вылет к расположениям боевиков в поселке Кафр-Набаль, и нанесли по ним точечные удары, как передает местный источник новостей в сети Twitter Mohammed Ghorab.

Как сообщает источник в сети Twitter Levent Kemal, после того, как Министерство обороны Турции выпустило заявление об обстреле их наблюдательного пункта в Шир-Магаре, турецко-сирийскую границу пересек конвой турецкой военной техники и танков. ВВС Турции начали патрулировать воздушное пространство на юге провинции Идлиб и западе Алеппо.

В городе Тафтаназ взорван автомобиль, принадлежащий одному из лидеров группировки «Джейш аль-Ахрар». Был ранен сам лидер и его сын, как сообщает портал Step News Agency. Оба доставлены в больницу. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв, не исключена междоусобная стычка боевиков.

Провинция Ракка

На востоке Евфрата курдское ополчение продолжает насильные вербовки в свои ряды, передал портал Masar Press Net. SDF задержали в столице провинции Ракка 30 человек для прохождения службы в отрядах. Напомним, что в прошлом месяце курды ввели на оккупированной ими территории общий налог для людей, которые хотят уклониться от воинской службы или не могут ее нести. Сумма налогового сбора составляет шесть тысяч долларов, что в переводе на сирийские фунты составит три миллиона.

Провинция Хама

Как сообщает источник в сети Twitter Levent Kemal, турецко-сирийскую границу пересек конвой турецкой военной техники и танков. ВВС Турции начали патрулировать воздушное пространство на юге провинции Идлиб и западе Алеппо. Крупная мотоколонна в сопровождении бронированных автомобилей боевиков «Исламской партии Туркестана» (группировка, союзная альянсу «Тахрир аш-Шам») прибыла в Хаму в качестве, о чем сообщил источник в сети Twitter Ernesto Dragon.

Подконтрольные боевикам оперативного штаба «Фатах Аль-Мубин» источники сообщили о гибели солдат САА в ходе столкновений у города Аль-Джубейн. Помимо этого боевики «Фронта национального освобождения» утверждали, что ими якобы уничтожена зенитная установку у Кафр-Худа и ракетным снарядом подбит самолет ВВС Сирии, который совершил аварийную посадку в аэропорту Хамы. Министерство обороны Сирии не прокомментировало сообщения.

Как передает местный источник новостей Mahmod Hamway, ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикалов в предместьях города Кафр-Зета и Аль-Латамина. Днем САА предприняла попытку продвинуться на фронтах у поселка Тель-Маллах и Аль-Джубейн, но встретила ожесточенные сопротивление боевиков. Позиции радикалов в районе города Мурек были обстреляны сирийской армией из артиллерии, сообщил новостной портал Masar Press Net.

Ирак

Один человек погиб и 24 были ранены в результате попадания бомб в два переполненных пассажирских автобуса в городе Киркук, как сообщает новостное агентство Reuters. Источник агентства в полиции передал, что инцидент считается «террористической атакой», но ответственность за нападения пока что не взяла на себя ни одна группировка. Под подозрением боевики «спящих ячеек» ИГИЛ, действующие на севере страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)