Песков назвал условие реанимации «нормандского формата»

Осака, 28 июня. До встречи «нормандской четверки» (РФ, Германия, Франция, Украина) на уровне лидеров должна быть проделана большая «домашняя работа» их помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, учитывая пожелания нового президента Украины Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе. Данная тема, возможно, будет обсуждаться в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в субботу.

Однако Песков добавил, что на данный момент «многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными», передают «Известия». Для того, чтобы реанимировать «нормандский формат», «нужно сначала сделать «домашнюю работу».

Песков уточнил, что в скором времени должна состояться встреча помощников глав государств.

Отметим, на саммите в Осаке президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Путиным предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.

Последняя встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась в Берлине 19 октября 2016 года. Последняя встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» прошла 11 июня 2018 года также в Берлине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения очередных переговоров в «нормандском формате» необходимо убедиться в договороспособности новых властей Украины. Дипломат подчеркнул, что проведение новых встреч будет зависеть от способности Киева выполнить договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч. В частности, разведение сил и средств на линии соприкосновения, а также предоставление особого статуса Донбассу.