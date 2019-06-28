В Петербурге наградили победителей Urban Awards 2019

Санкт-Петербург, 28 июня. В историческом особняке «Дом Беггровых» на Невском проспекте состоялся гала-вечер с вручением наград победителям XI федеральной премии Urban Awards.

Сферу строительства и недвижимости Санкт-Петербурга и других регионов представлял впечатляющий пул гостей и участников. Партнерами мероприятия выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов «Группа ВТБ», портал объявлений «Avito Недвижимость», крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК «Атлас Девелопмент», производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис «Медиалогия», а также администрация «Дома Беггровых».

Главным организатором премии стал информационный портал Urbanus.ru.

В этом году церемония прошла в стилистике вечернего телешоу и называлась «Вечерний Урбант». Кстати, сценарий мероприятия готовил Владимир Макрони — один из авторов телепрограммы «Вечерний Ургант». На праздничный вечер явились главные лица ключевых игроков рынка девелопмента: «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад», «Кортрос», EKE Group, Glorax Development, RBI, «Строительный трест», «Ленстройтрест», «Атлас Девелопмент», VALO, Bonava, ГК «Эталон», «Охта Групп», VEREN GROUP, «Арсенал Недвижимость», а также еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.

В welcome-зоне гости активно знакомились с «Премьерами года»: ЖК «Петровская доминанта» от «Группы «Эталон», ЖК Nobelius от «Петербургской Строительной Компании» и Grand House от Glorax Development.

Финалисты состязались за победы в 33 номинациях, причем «Девелопера года», «Риелтора года», «Персону года», а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов гости и участники выбирали непосредственно на мероприятии, голосуя за своих избранников посредством планшетов.

Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. Независимым консультантом премии выступила международная фирма PwC.