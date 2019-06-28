МВД официально прокомментировало сообщения о «рисовальщиках» подписей в Москве

Москва, 28 июня. Сотрудники МВД России проводят проверку по факту поступившей информации об обнаружении офиса в Москве, где якобы подделывали подписи для регистрации кандидатов в Мосгордуму.

«По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что на место так называемого офиса «рисовальщиков» выехали сотрудники МВД России. На месте инцидента проводятся следственно-оперативные действия. По факту проверки будут установлены обстоятельства инцидента.

Соратники блогера Алексея Навального из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» сообщили, что якобы раскрыли офис, где подделывались подписи в поддержку сразу нескольких кандидатов в МСГ, в том числе оппозиционера и бывшего соратника Навального «яблочника» Сергея Митрохина.

При этом ранее сообщалось, что оппозиционных кандидатов в МСГ уличили в подделке подписей. В ответ на обвинения соратники Навального решили устроить провокацию и устранить конкурентов Любови Соболь в 43-м округе Москвы. У последней, кстати, дела со сбором подписей идут крайне плачевно. «Юрист ФБК» нагло врет своим поклонникам о том, что собирает по 500 подписей в день. Журналист и общественный деятель Антон Красовский жестко раскритиковал слова Соболь. По его мнению, собирать такое количество подписей можно лишь в трех случаях — при отличном финансовом обеспечении, при наличии административного ресурса, или при крайне высокой медийной узнаваемости. Однако у Соболь нет ничего из перечисленного.

Журналистка Мария Баронова, комментируя информацию об офисе «рисовальщиков», заявила, то сторонники скандального блогера Алексея Навального осуществляют откровенные провокации, чтобы помочь юристу так называемого «ФБК» Любови Соболь собрать подписи для выборов в в МСГ. Баронова назвала провокацию «охотой на ведьм», заявив, что навальнисты таким образом «зачищают поляну» под конкретную Любу Соболь.