Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным

Лондон, 28 июня. Редактор британской газеты Financial Times Лайонел Барбер рассказал подробности интервью с президентом РФ Владимиром Путиным накануне саммита G20 в Осаке.

В эфире радиостанции LBC Барбер рассказал, что российский лидер произвел на него впечатление спокойного и собранного человека. При этом Барбер отметил, что интервью прошло в дружелюбной обстановке.

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — заявил редактор FT.

Журналист добавил, что Путин показался ему «уклончивым и подкалывающим» собеседником. Также Барбер покаялся в ошибке, которую допустил в ходе интервью. По словам редактора FT, он перебил Путина, когда тот отвечал на вопрос.

«Я совершил ошибку, фактически бросив ему вызов и прервав его, и, глядя сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо», — рассказал Барбер.

В интервью FT Путин также пошутил над журналистами. Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент отметил, что не считает так. Путин добавил, что, по его мнению, журналисты далеки от религии, раз держат его на интервью допоздна.

«Я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на Вас нет», — пошутил Путин.

Кроме того, Путин в рамках интервью поделился мнением, что идея либерализма изжила себя. Российский лидер подчеркнул, что либеральная идея вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран. В пятницу в рамках встречи на саммите G20 в Осаке президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен со словами Путина о либерализма. Путин в ответ заявил, что готов подискутировать с Макроном на этот счет.