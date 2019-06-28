Грузия запретит въезд депутату Госдумы Гаврилову после волнений в Тбилиси

Тбилиси, 28 июня. Власти Грузии запретят въезд депутату Госдумы Сергею Гаврилову, против которого местная оппозиция устроила провокацию в Тбилиси. Об этом в пятницу заявил министр внутренних дел страны Георгий Гахария.

«Мы его не впустим в страну», — отметил политик, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Гаврилов заявлял, что не исключает возможности повторного посещения Грузии, но уже в личных целях, а не служебных, пишет Ura.ru.

Ситуация в Грузии обострилась после того, как грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого протесты продолжились. Основные требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии в связи с применением полицейскими силы в первый день протестов, а также освобождение всех задержанных участников митинга. Вскоре после протестов президент РФ Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией.

Бывший председатель правительства России Сергей Степашин уверен, что беспорядки в Тбилиси были организованы Госдепартаментом США. По его словам, грузинские политики ничего не делают без согласования с американским послом.