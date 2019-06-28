Сирия, 28 июня. Очередная вербовка SDF прошла в Ракке, где задержано 30 человек для прохождения службы в курдском. На севере Алеппо «Ахрар аш-Шаркия» атакует расположения сирийской армии. В Хаму прибыл конвой «Исламской партии Туркестана»¹. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям джихадистов в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки боевиков и потеряли артиллеристскую установку на севере Алеппо, ведут бои на северо-западном фронте Хамы.

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и мобилизировали 30 человек для прохождения службы в отрядах в Ракке.

«Исламская партия Туркестана»¹: направила конвой подкрепления для террористов в районы Хамы.

Провинция Алеппо

Как передает канал Syria Watan News, на севере Алеппо сирийская арабская армия ведет бои с боевиками «Ахрар аш-Шаркия» у города Тадеф. Один боевик был убит и несколько ранены в результате столкновения, как сообщает источник.

У города Бейанун на севере провинции «умеренная оппозиция» уничтожила артиллеристскую установку САА залпом из противотанковой ракетной установки, как сообщает Step News Agency. О жертвах среди военнослужащих САА информации пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели кампанию арестов в поселке Мухаймедия, передает Twitter-канал Deir Ezzor 24. По подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1 задержано несколько сирийцев, вывезенных в неизвестном направлении для допроса.

Как сообщил новостной портал Halab Today TV, ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам и опорным пунктам радикалов в районах поселка Мадайя и Хиш. Информации о потерях джихадистов еще не поступало. ВКС РФ совершили боевой вылет к расположениям боевиков в поселке Кафр-Набаль, и нанесли по ним точечные удары, как передает местный источник новостей в сети Twitter Mohammed Ghorab.

Провинция Ракка

На востоке Евфрата курдское ополчение продолжает вербовки в свои ряды. Сегодня вечером, как сообщает передал портал Masar Pres Net, курдским отрядом «Демократических сил Сирии» (SDF) был проведен рейд в столице провинции Ракка, где были насильно завербованы для прохождения военной службы 30 человек. Напомним, что в прошлом месяце курды ввели на оккупированной ими территории общий налог для людей, которые хотят уклониться от воинской службы или не могут ее нести. Сумма налогового сбора составляет шесть тысяч долларов, что в переводе на сирийские фунты составит три миллиона.

Провинция Хама

Сирийская армия пока что не продвигается вперед в в горных районах у поселка Тель-Маллах и ведет обстрел из артиллерии по позициям террористов, ударяя по бронетехнике и пулеметным установкам радикалов. ВВС Сирии с воздуха наносят авиаудары по расположениям «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» у города Мурек, поселка Хасрая, в предместьях Телль Малаха, о чем сообщил новостной портал Baladi News.

Крупная мотоколонна в сопровождении бронированных автомобилей боевиков «Исламской партии Туркестана» (группировка, союзная альянсу «Тахрир аш-Шам») въехала в Хаму в качестве подкрепления для радикалов, которые понесли потери после контрнаступления на САА в районе Тель-Маллаха и Аль-Латамины, о чем сообщил источник в сети Twitter Ernesto Dragon.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)