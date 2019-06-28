На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

Начавшиеся 13 июня 2019 года под командованием Сухопутных сил США в Европе учения НАТО Swift Response 2019 не обошлись без человеческих жертв. Учения проходили на территории Болгарии, Румынии и Хорватии.

Кроме хозяев, в них участвовали подразделения США, Канады, Франции, Италии, Голландии, Германии, Великобритании и Испании — общей численностью 5600 человек. Из них 1495 человек — воздушные десантники.

Хотя представители США постоянно утверждают, что их войска находятся в европейских странах исключительно с целью защиты последних, на учениях отрабатывались наступательные действия американских войск. Как было официально объявлено, целью учений является «демонстрация стратегического использования воздушно-переносимых сил высокой степени готовности — Global Response Force».

По сценарию учений, войска НАТО отрабатывали захват аэродрома Чешнигирово в районе болгарского города Пловдив, который обороняли бойцы 42-го механизированного батальона 2-й механизированной бригады болгарской армии. По словам командира 82-го воздушно-десантного полка армии США Эрика Джонсона, в ходе ночного десанта пострадали пять американских и канадских военнослужащих.

Четверо получили ранения, а канадский спецназовец погиб. После этого десантирование было прекращено. Имя погибшего не сообщается, но отмечено, что его семье принесены соболезнования от имени всех участников учения.

Это не первая жертва учений. До этого на зенитном полигоне ВВС Шабла умер от инфаркта 36-летний старший матрос 2-го класса Жеко Добрев из военно-морской базы в Варне. О том, принесены ли и его семье соболезнования, — информация отсутствует.

В последнее время учения НАТО в Европе редко обходятся без инцидентов. На проходивших в июне на Балтийском море учениях Baltic Operations — 2019 при высадке десанта на пляж в Литве пробил себе дно польский десантный корабль Gniezno. Ранее, возвращаясь с учений НАТО Trident Juncture, затонул фрегат ВМС Норвегии F 313 Helge Ingstad.

Следующие учения американской армии в Болгарии Platinum Lion — 2019 пройдут в июле.