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На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

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Эксперты:

На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

Начавшиеся 13 июня 2019 года под командованием Сухопутных сил США в Европе учения НАТО Swift Response 2019 не обошлись без человеческих жертв. Учения проходили на территории Болгарии, Румынии и Хорватии.

Кроме хозяев, в них участвовали подразделения США, Канады, Франции, Италии, Голландии, Германии, Великобритании и Испании — общей численностью 5600 человек. Из них 1495 человек — воздушные десантники.

Хотя представители США постоянно утверждают, что их войска находятся в европейских странах исключительно с целью защиты последних, на учениях отрабатывались наступательные действия американских войск. Как было официально объявлено, целью учений является «демонстрация стратегического использования воздушно-переносимых сил высокой степени готовности — Global Response Force».

На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

По сценарию учений, войска НАТО отрабатывали захват аэродрома Чешнигирово в районе болгарского города Пловдив, который обороняли бойцы 42-го механизированного батальона 2-й механизированной бригады болгарской армии. По словам командира 82-го воздушно-десантного полка армии США Эрика Джонсона, в ходе ночного десанта пострадали пять американских и канадских военнослужащих.

Четверо получили ранения, а канадский спецназовец погиб. После этого десантирование было прекращено. Имя погибшего не сообщается, но отмечено, что его семье принесены соболезнования от имени всех участников учения.

На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

Это не первая жертва учений. До этого на зенитном полигоне ВВС Шабла умер от инфаркта 36-летний старший матрос 2-го класса Жеко Добрев из военно-морской базы в Варне. О том, принесены ли и его семье соболезнования, — информация отсутствует.

В последнее время учения НАТО в Европе редко обходятся без инцидентов. На проходивших в июне на Балтийском море учениях Baltic Operations — 2019 при высадке десанта на пляж в Литве пробил себе дно польский десантный корабль Gniezno. Ранее, возвращаясь с учений НАТО Trident Juncture, затонул фрегат ВМС Норвегии F 313 Helge Ingstad.

На учениях в Болгарии войска НАТО несут потери. Колонка Владимира Тулина

Следующие учения американской армии в Болгарии Platinum Lion — 2019 пройдут в июле.

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Автор: Владимир Тулин специально для ФАН
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