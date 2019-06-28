Молодежь — потерянное поколение для рыбного рынка. ФАН-ТВ

Молодежь — потерянное поколение для рыбного рынка. К такому заключению пришли в столице на пресс-конференции посвященной III Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о главной теме форума и особенностях экспозиции. Он также представил промежуточные результаты по распределению инвестиционных квот на вылов рыбопродуктов, подвел предварительные итоги первого полугодия. Эксперты оценили отраслевую выручку по итогам 2019 года. Она составила 360 млрд рублей — это на 5% выше, чем в прошлом году.

На форуме также будут представлены необычные исследования от ВЦИОМ и Высшей школы экономики. Об одном из них рассказал председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, президент ВАРПЭ — Герман Зверев.

«Самая равнодушная к рыбе категория населения — это молодежь до 25 лет, такое потерянное поколение для рыбного рынка. В этом году ВЦИОМ сделал специальное исследование, в котором проанализировал именно эту категорию населения. Это для нас очень важно, потому что если эти люди, эта часть рынка потребительского будет также индифферентно относиться к рыбной продукции, это — серьезная проблема для рыбопромышленного бизнеса», — подчеркнул Герман Зверев.

Напомним, III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».