«Нафтогаз» ответил на шутку Миллера о транзите российского газа

Киев, 28 июня. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о транзите российского газа и о развитии ситуации с 1 января.

В пятницу Миллер сообщил, что «Газпром» пока не получал от Киева официальных предложений заключить контракт на своп газа вместо транзитного соглашения. По его словам, «поезд Киева ушел», однако Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности. Говоря о том, что будет с 1 января, Миллер пошутил, что будет Новый год, а значит «будет весело».

Витренко в ответ на заявлению Миллера обвинил российскую компанию в несоблюдении контрактных обязательств. По его словам, «Газпром» обязан поставлять Киеву 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка.

«Господин Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть «Газпром» не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?» — написал глава «Нафтогаза» на своей странице в Facebook.

На слова Миллера об «ушедшем поезде» он ответил, что для этого «необходимо, чтобы он когда-нибудь был».

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявление Миллера прокомментировал депутат Верховной рады Дмитрий Святаш. По его мнению, «руководство «Нафтогаза» сделало все для того, чтобы эта шутка стала реальностью». И отвечать за провалы в энергетической сфере должно именно оно. При этом он подчеркнул, что в случае не подписания контракта Витренко должен пойти под суд. Основной ошибкой руководства «Нафтогаза», указал он, является излишняя политизация деятельности компании.

Действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Прошедшей зимой на Украине сразу несколько населенных пунктов остались без газа. Кроме того, Киев повысил цены на газ для населения по требованию Международного валютного фонда. Повышение цены на газ для населения в несколько раз, а также проблемы с поставками вылились в «газовые бунты».

Весной 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания расторгает контракт с Украиной на поставку и транзит газа. При этом он отметил, что российская сторона готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите, однако для этого власти Украины должны обосновать его экономическую целесообразность.