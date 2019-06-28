Песков сообщил о готовности Путина и Трампа говорить на острые темы

Москва, 28 июня. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Давайте все-таки учиться, извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед», — отметил Песков, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, делать какие-то выводы из беседы Путина и Трампа пока рано. На данный момент понятно только то, что оба политика готовы говорить на острые темы и начать работу по нормализации двусторонних отношений. Саму встречу Песков назвал насыщенной, передает RT.

Напомним, что в пятницу Путин встретился с Трампом на полях саммита G20, который проходит в эти дни в японской Осаке. В ходе переговоров Трамп поднял вопрос освобождения украинских военных моряков, которые осенью прошлого года вторглись в российские территориальные воды на военных судах. Путин со своей стороны дал необходимые разъяснения по этому вопросу.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопрос разоружения и реализации российского проекта «Северный поток — 2». Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.