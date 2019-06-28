Баронова назвала охотой на ведьм вброс Волкова о «лже-подписях» Митрохина

Москва, 28 июня. Журналистка Мария Баронова сообщила, что сторонники скандального блогера Алексея Навального осуществляют откровенные провокации, чтобы помочь юристу так называемого «ФБК» Любови Соболь собрать подписи для выборов в Мосгордуму.

По ее словам, с приближением выборов в Мосгордуму заметно обострилась политическая борьба между кандидатами, которая иногда приобретает незаконные формы с использованием грязных технологий. При этом почти все подобные скандалы связаны с кандидатами, которых продвигает одиозный блогер Алексей Навальный.

28 июня ближайший подельник Навального Леонид Волков заявил, что сторонники блогера якобы разоблачили «фабрику по рисованию лжеподписей». По его словам, группа молодых людей якобы подделывала подписные листы для кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых был экс-соратник Навального «яблочник» Сергей Митрохин. При этом Волков призвал Митрохина снять свою кандидатуру с выборов, оказывая прямое давление на кандидата, чтобы выбить его из предвыборной гонки.

«Разделавшись с Нютой Федермессер, люди, когда-то травившие в том числе меня, переключились на нового кандидата: Леонид Волков сообщает про обнаружение рисовальщиков подписей за бедного Митрохина. Цель этой охоты на ведьм — не законность и не создание равных возможностей для всех кандидатов. А зачистка поляны под конкретную Любу Соболь», — написала Баронова в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что Митрохин баллотируется по 43-му округу Москвы, где свою кандидатуру также выдвинула скандальная юрист из так называемого «ФБК» и правая рука одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Ранее команда Навального вынудила снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 43-му округу общественницу Анну Федермессер. Позднее Федермессер подтвердила, что была вынуждена снять свою кандидатуру из-за давления и травли со стороны Алексея Навального.