«Армия-2019»: боевые машины «уничтожили» условного противника. ФАН-ТВ

В парке «Патриот» проходит международный форум «Армия-2019». Здесь представлена самая современная военная техника. По числу экспонатов форум не имеет аналогов в мире: он собрал более 27 тысяч различных образцов вооружения. В этом году на мероприятие приехали делегации из 120 стран. Помимо большого выставочного комплекса в парке, экспозиция представлена еще на двух площадках: аэродроме «Кубинка» и полигоне Алабино, где проходят динамические показы техники в воздухе, на земле и в воде.

Несмотря на плохую погоду и громкие выстрелы, на полигоне ежедневно проходят выступления. Здесь разыгрывается настоящее представление. Танки, бронемашины, артиллерийские установки показывают различные варианты «уничтожения» условного противника. Вся эта техника стоит на вооружении российской армии. В основном на полигоне представлена техника сухопутных войск. Кстати, их история началась первого октября 1550 года. В этом году СВ исполняется 469 лет. Зрители поделились впечатления после динамичного выступления.

«Чувствуется, что наши спины защищены, и сложно передать словами, как потряхивало в душе, когда выстрелы раздавались — это непередаваемо. Сердце замирало от этих звуков, от этой красоты и, несмотря на плохую погоду, настроение просто прекрасное. Мы очень рады, что все-таки приехали сюда», — признаются зрители Олег и Мария Анаховы.

«Вообще, супер, конечно. Очень поразили современные танки Т-80, Т-90. Мы никогда не думали, что пуск ракеты и выстрел артиллерийского снаряда из танкового дула это настолько громко и настолько грандиозно», — признался еще один зритель Александр Диденко.

Т-90, зенитные «Панцири», противотанковый военный комплекс «Хризантема», новейшая «Коалиция» и противовоздушная оборона «Тунгуска» — это лишь малая часть. Всего в представлении задействовано более 30 боевых машин. Еще одна из них — реактивная система залпового огня «Торнадо-Г».

«Данная машина принадлежит к артиллерийским войскам. Это машина с системой залпового огня «Торнадо-Г» предназначена для поражения бронированной техники и живой силы противника. Артиллерийская часть состоит на базе Урал-4320, из себя представляет пакет направляющих в количестве 40 штук диаметром 122 мм. Полный выпуск пакета производится в автоматическом режиме в течение 20 секунд, в ручном — от двух- трех минут и более. Максимальная дальность полета снаряда 20400 метров», — рассказал старший наводчик шестой боевой машины Алексей Хавкин.

В этом году форум юбилейный — пятый. Здесь уже подписали десятки государственных контрактов более чем на триллион рублей. Форум открыт для посетителей и будет работать до 30 июня.