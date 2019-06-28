Осташко объяснил аферу ОПГ Навального против Митрохина неспособностью собрать подписи за Соболь

Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что команда блогера Алексея Навального настолько отчаялась, что начала вести грязную информационную войну против своих либеральных сторонников.

Ранее один из ближайших подельников скандального оппозиционного блогера Леонид Волков в своем Telegram-канале сообщил, что активисты столичного штаба Навального якобы сумели раскрыть целый «цех по подделке подписей». Волков утверждает, что в каком-то офисе на Краснопресненской набережной группа молодых людей подделывала подписные листы сразу для нескольких кандидатов, придерживающихся самых различных политических позиций, в том числе и бывшего соратника Навального «яблочника» Сергея Митрохина.

Сразу после публикации Волков обратился к Митрохину и призвал его сняться с предстоящих осенью выборов. Однако есть одна проблема — ни Следственный комитет, ни Центризбирком пока еще не высказались по вбросу активистов Навального о «рисовальщиках» подписей.

Комментируя ситуацию, политический аналитик и главный редактор интернет–издания Politrussia Руслана Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Леню Волкова никогда не интересовали реальные доказательства», а значит все вбросы о «рисовальщиках» подписей действительно могут оказаться инструментом грязной борьбы с конкурентами терпящей политический крах Любови Соболь.

«Когда их интересовали реальные доказательства? Волков же жулик и аферист, это было известно еще по Екатеринбургу, когда он там работал. Их это вообще никогда не интересовало и не интересует, им нужен хайп, нужно поднять шумиху и показать, что в Москве выборы «нечестные». У них изначально была позиция, что Собянин (мэр столицы Сергей Собянин — Прим.ФАН) с ними договорился и пустил нескольких их кандидатов. Но так не бывает, либо вы выигрываете выборы, либо нет», — говорит Осташко.

Действуя методами грязной политической борьбы, ОПГ Навального пытается вернуть Россию далеких и лихих 90-х. Но это время давно прошло и вряд ли кто-то из обычных граждан жаждет его возвращения.

«По сути, они сейчас мочат либералов, уничтожают людей, которые в принципе должны быть для них союзниками. Я напомню, что Навальный и сам раньше входил в «Яблоко», а сейчас, по сути, мочит не «Единую Россию», а своих единомышленников от другой партии. Это связано с тем, что Навальный пытается монополизировать протест, что только он может быть оппозиционным кандидатом, что только он может нести «правильную» либеральную мысль в массы. А у него это выбивают из под ног», — продолжает политолог.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что Митрохин баллотируется от 43-го округа, где «внезапно» пытается избраться протеже Навального Любовь Соболь. Ранее угрозами и травлей ОПГ Навального вынудила сняться с выборов Анну Федермессер, в победе которой мало кто сомневался.

«Тема очень простая — срок сдачи подписей подходит к концу и только в последнее время они начали поднимать шумиху по поводу неправильных подписей у одной партии, у другой. Они сами не могут собрать подписи, не могут собрать честных подписей. Ведь даже внутри штаба Навального есть активисты, которые рассказывают о том, что реальные сборщики подписей за Любовь Соболь не могут собрать больше двух подписей в сутки. Просто физически, а не потому, что им мешают. Они приходят к людям домой и заявляют, что они собирают подписи за Соболь, которая выступает от команды Навального. И люди отказываются подписывать. Это говорит о том, что у Соболь все очень плохо», — заключил Осташко.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года. В свою очередь оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин, которые не отличились успехом на политическом поприще, продолжают собирать подписи за выдвижение на пост депутатов Мосгордумы. Но избиратели ставить подписи не спешат, поэтому «навальнисты» пытаются спасти провальную кампанию с помощью провокаций.