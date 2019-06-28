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Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита G20

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Путин встретится с Юнкером в кулуарах саммита G20

Осака, 28 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет беседу с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин и Юнкер «завтра переговорят в кулуарах» саммита.

Саммит «Большой двадцатки» стартовал в японском городе Осака в пятницу. В рамках первого дня саммита российский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух президентов продлилась 1 час 20 минут. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, на переговорах Путина и Трампа царила конструктивная атмосфера

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал ранее, что у Путина на саммите запланирован краткий обмен мнениями с Юнкером. Ожидается, что политики обсудят взаимоотношения России и Евросоюза, одно из центральных мест займет экономическая проблематика.

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Автор: Олеся Волкова
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