В Тбилиси наградили победителей Х ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»

21 июня на площадке Radisson Collection Tsinandali состоялась юбилейная Х церемония награждения лауреатов премии «Права потребителей и качество обслуживания». Лидерами по количеству полученных наград традиционно стали ретейлеры: высококонкурентная среда стимулирует эту отрасль быть по-настоящему клиентоориентированной. Среди лауреатов премии в номинации «Розничная торговля» оказались компании из самых разных сфер деятельности.

Здесь и сеть салонов БИНООПТИКА, салон оптики для детей и подростков БИНОККИО, сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», а также магазины Natura Siberica. Кроме того, лауреатами стали: ООО «Европейская юридическая служба», «Маленькая пекарня Журавлевых», СК «УРАЛСИБ Страхование», ООО «ЛГ Электроникс РУС», Страховой Дом ВСК, «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», PERFORMANCE FOOD, Crocus Fitness Земляной Вал, MY FOOD, ООО «Корпорация «Окна XXI века», группа ПСН, УК «Развитие», «Семейный квартал Мир Митино», «ВезуВизу — визовый центр», ООО «ВИП Лаундж» — LLC VIP Lounge, Glorax Development, ООО «Лион Групп», НДВ — СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ, ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Wifire), гостиничный комплекс «Имеретинский», «Клиника доктора Мухиной «ОРИГИТЕЯ», сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», Barvikha Hotel & Spa, Fresh Spa by Natura Siberica, ООО «Зетта Страхование», «Авторская стоматология «МиПоль», АО «КИВИ», Yota.

Цифровизация и внедрение высокотехнологических решений сейчас стало всеобщим трендом, но все же далеко не все компании могут похвастаться по-настоящему качественными диджитал-продуктами. Поэтому экспертный совет премии отметил особой наградой представителей бизнеса, которые представили на суд комиссии впечатляющие диджитал-сервисы: АО «Альфа-банк», АО «АльфаСтрахование», «Сравни.ру», «Группа Ренессанс страхование», ООО «АльфаСтрахование — ОМС».

Особой статьей премии «Права потребителей и качество обслуживания» стал интернет-шопинг. Конкурентность на этом рынке продолжает стремительно расти, поэтому своевременные реакции на потребительское поведение становятся залогом успеха фирмы на этом поле. Фирменный интернет-магазин ASUS shop, LUNDENILONA, ООО «ТОЙ.РУ», MIXIT — компании-лауреаты, по мнению экспертного совета, они полностью соответствуют ожиданиям своих клиентов.

Премией в номинации Business to Business были отмечены: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО «НаноАзия Групп», оператор фискальных данных OFD.ru, ООО «Мое дело», ООО «Русский Нестандарт», ООО «ПЭК», Юридическая компания «Варшавский и партнеры».

Лауреатами премии в номинации «Выбор потребителей» стали: ООО «МАПЕД РУС», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», «Группа Ренессанс страхование», сеть АЗС «Газпромнефть», сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», компания BQ.

«Мир стремительно покоряет цифра, и сегодня мы активно используем технологии, которые помогают сделать заправку автомобиля еще выгодней, удобней и проще, — заявил руководитель по операционной деятельности сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Сергей Цыкунов. — Мобильное приложение «АЗС «Газпромнефть» позволяет заранее узнать о наличии нужной марки топлива и цене за литр, проложить маршрут к ближайшей станции или управлять кофемашиной на АЗС, чтобы сварить кофе по собственному рецепту. А приложение АЗС.GO позволяет оплатить заправку, не выходя из машины».

Полный список победителей Х юбилейной премии «Права потребителей и качество обслуживания» можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.