Рябцева рассказала, как Соболь устраивает провокации из-за недостатка подписей в Москве

Москва, 28 июня. Бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева заявила, что сторонники блогера Алексея Навального и его так называемой ФБК идут на откровенные провокации, чтобы помочь юристу фонда Любви Соболь собрать подписи для выборов в Мосгордуму.

Так она прокомментировала сообщения о том, что ФБК якобы разоблачил «цех по рисованию подписей» за «яблочника» Сергея Митрохина, который тоже баллотируется в Мосгордуму. Рябцева обратила внимание на то, что теперь жертвой фейков сторонников Навального стал представитель оппозиции.

«Как-то подозрительно, что вся эта оппозиционная свора теперь вот сделала полноценную медиакампанию про рисовальщиков и не за абы кого, а именно за Митрохина. То есть, у Соболь все настолько плохо, сама она кампанию не тянет, поэтому приходится устраивать вот такие провокации», — пишет Леся в Telegram.

Она напомнила, что подобные приемы использовал оппозиционер Илья Яшин, когда Борис Немцов баллотировался в Ярославле.

Ранее соратник Навального Леонид Волков заявил, что ФБК якобы разоблачил цех по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина. По его словам, группа молодых людей подделывала подписные листы сразу для многих кандидатов, придерживающихся самых различных политических позиций. Волков тут же призвал Митрохина сняться с выборов.

Отметим, что Митрохин баллотируется по 43-му округу, по которому также проходит Любовь Соболь. Примечательно, что ранее команда Соболь вынудила сняться с выборов еще одного кандидата от 43-го округа — оппозиционерку Анну Федермессер. Сама она позже призналась, что сняла свою кандидатуру из-за давления со стороны Алексея Навального и его протеже.