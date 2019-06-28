В Сети высмеяли «потрясающие доказательства» вброса подписей соратников Навального, «накрывших штаб рисовальщиков»

Москва, 28 июня. Соратников скандального блогера Алексея Навального из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» охватила паника перед предстоящими выборами депутатов Московской городской думы. Подельники Навального от отчаяния решили прибегнуть к грязным технологиям и вбросить фейк о целом офисе «рисовальщиков подписей» в Москве, пишет telegram-канал «Шавки Красовского».

Проталкиваемые Навальным кандидаты в МСГ не могут оправдать надежд блогера, кампании по сбору подписей у Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Владимира Милова идут крайне плохо. Соболь нагло врала своим потенциальным избирателям о количестве подписей.

На этом фоне ОПГ Навального решила устроить провокацию. Навальнисты «накрыли» офис, где якобы подделывались подписи в поддержку сразу нескольких кандидатов в МСГ, в том числе оппозиционера и бывшего соратника Навального «яблочника» Сергея Митрохина.

Примечательно, что ранее штаб Навального обвинили в подделке подписей. Логика ОПГ Навального крайне примитивна: попался сам — обвини другого. Таким образом соратники Навального пытаются устранить конкурентов Соболь в 43-м округе Москвы.

Более того, помощник Навального Леонид Волков заявил, что якобы ранее «рисовальщики» участвовали в кампании Ксении Собчак. В качестве «доказательства» навальнист привел фотографию картонки, обклеенной скотчем с кампании Собчак.

Волков победоносно предложил Митрохину сняться с выборов в МСГ после «разоблачения». Однако план навальнистов вряд ли сработает, ведь Митрохин – не Анна Федермессер, он будет бороться за место в 43-м округе Москвы. Митрохин заявил, что информация о «рисовальщиках» является вбросом и провокацией его конкурентов. «Яблочник» заявил, что будет писать заявление в Следственный комитет РФ.

Ранее журналист и общественный деятель Антон Красовский жестко раскритиковал слова Соболь о том, что якобы она собирает по 500 подписей за день. По словам журналиста, собирать такое количество подписей можно лишь в трех случаях — при отличном финансовом обеспечении, при наличии административного ресурса, или при крайне высокой медийной узнаваемости. Ни одного из этих пунктов у Соболь нет. Вывод один – Соболь врет своим сторонникам и ждет, пока кто-то устранит ее конкурентов.