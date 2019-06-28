Венесуэла осудила санкции США в отношении бывших должностных лиц

Каракас, 28 июня. Власти Венесуэлы осудили введение санкций США против экс-министра электроэнергетики Луиса Мотты Домингеса и бывшего замминистра финансов Луго Гомеса. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы.

«Правительство Венесуэлы решительно осуждает систематическое применение односторонних и незаконных санкций со стороны США», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в Twitter.

В заявлении ведомства также отмечается, что введение новых ограничительных мер со стороны Вашингтона «являются циничными действиями», так как именно Соединенные Штаты несут ответственность за атаки на энергосистему Венесуэлы, а также другие акты саботажа, которые США используют в ходе гибридной войны против Боливарианской Республики.

Напомним, в марте на территории Венесуэлы произошло несколько масштабных отключений электроэнергии, которые затронули все районы Венесуэлы. При этом проблемы с энергообеспечением наблюдались даже в Каракасе.

Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проблемы с электроснабжением произошли из-за атаки американских хакеров на венесуэльскую энергосистему. По его словам, действия, направленные на вывод из строя системы электроснабжения Венесуэлы, осуществлялись из американских городов Хьюстон и Чикаго. Мадуро также добавил, что атаками руководило правительство США.

В конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом страны». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также потребовали провести внеочередные выборы президента Венесуэлы. Россия, Китай и ряд других государств поддержали законного лидера республики Николаса Мадуро.

Отметим, что ангажированные западные СМИ сразу же начали оправдывать нелегитимное самопровозглашение Гуайдо, распространяя лживые новости. В частности, они опубликовали фейк о мифической ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Венесуэлу. Основанием этого вброса стали слова печально известного мошенника и ряженого казака Евгения Шабаева. В скором времени этот фейк был опровергнут, в том числе и теми изданиями, которые его распространили.