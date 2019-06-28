Американский фонд «Свободная Россия» включен в реестр нежелательных организаций

Вашингтон, 28 июня. Минюст РФ включил американский фонд «Свободная Россия» в реестр нежелательных организаций, сообщил директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.

Как сообщил Чумаков ТАСС, в пятницу ведомство в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решения заместителя генпрокурора включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, международную неправительственную организацию Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия»).

На сайте организации сообщается, что данный фонд «информирует политиков США о событиях в России в режиме реального времени» и «поддерживает разработку эффективной и устойчивой политики России в США».

Кроме того фонд «представляет и координирует российскую диаспору». У организации есть два офиса. Один из них расположен в Вашингтоне, второй — в Киеве.

Законопроект о «нежелательных организациях» был подписан президентом РФ 23 мая 2015 года. Документ позволяет объявлять деятельность иностранной или международной неправительственной организации «нежелательной на территории Российской Федерации». Согласно документу, нежелательной может быть признана организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства».