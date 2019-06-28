Священников ПЦУ не пустили в греческие монастыри

Киев, 28 июня. Священников так называемой Православной церкви Украины не пустили на территорию нескольких афонских монастырей. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно предварительным данным, украинские раскольники хотели посетить монастыри Филофей и Каракал, которые не признали выданный патриархом Константинопольским Варфоломеем I томос об автокефалии неканоничной Украинской православной церкви Киевского патриархата (впоследствии преобразована в ПЦУ). Зная это, украинцы попытались проникнуть в святилище, смешавшись с мирянами, однако служители храма заметили церковную одежду и остановили делегацию. Когда они выяснили, что гости являются представителями ПЦУ, они запретили им не только посещать службу, но даже оставлять записки о поминовении.

В итоге раскольникам пришлось покинуть обитель. Кроме того, их попросили не фотографироваться на территории монастыря, чтобы не дискредитировать его.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.

Отметим, что ПЦУ получила статус полуавтономой церкви. Во главе этой религиозной структуры встал «митрополит» Епифаний Думенко, однако все важные вопросы относительно церковной жизни будут решаться через Константинополь. Кроме того, юрисдикция ПЦУ ограничивается только территорией Украины.