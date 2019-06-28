Москва, 28 июня. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», — приводит слова судьи Наталии Дударь РИА Новости.

Гражданин Украины Кайро обвиняется по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест, пишет НСН.

По данным следствия, Кайро участвовал в переводе средств по подложным документам за рубеж в 2014 году. Преступная схема была создана главой «Рольфа», миллиардером Сергеем Петровым. Сам Кайро вину не признает, заявляя, что якобы статья – «предпринимательская», а, значит, арест запрещен, сообщает телеканал «360».

Следователь СК РФ Юрий Скирденко подчеркнул, что речь идет не о предпринимательской статье, так как «купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью». Кроме того, Кайро участвовал в выводе денежных средств по подложным документам.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело против владельца и руководителя группы компаний Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров. Сотрудники СКР и ФСБ России провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Взгляд». По данным СКР, Петров вступил в сговор с российскими компаниями «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской фирмой «Панабел Лимитед» для того, чтобы вывести 4 млрд рублей из России. Для проведения незаконной операции были использованы фальшивые договоры купли-продажи акций.

Также фигурантами дела являются бывший гендиректор компании «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской «Панабел Лимитед» по фамилии Кафкалия.