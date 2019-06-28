В Кремле подвели итоги встречи Путина и Трампа

Осака, 28 июня. По итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Москва может констатировать намерение Вашингтона продолжать диалог на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. Российский лидер «дал необходимые разъяснения» по данному вопросу.

По словам представителя Кремля, Москва констатирует «конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне».

Песков отметил готовность Штатов начать разговор «по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями».

«В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что президенты на переговорах не поднимали тему реализации проекта «Северный поток — 2».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита G20 в Осаке. Беседа длилась 1 час 20 минут. В прошлый раз лидеры двух государств виделись в июле 2018 года в Хельсинки. Путин назвал встречу с американским президентом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог.

Ранее Песков отметил, что переговоры глав государств «были достаточно объемные по количеству затронутых вопросов». При этом вопросы «затрагивались в достаточно позитивном и конструктивном ключе».

Путин пригласил американского коллегу принять участие в торжествах в честь празднования Дня Победы в России. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Трамп воспринял идею очень позитивно, пишет «Газета.ру».

По словам Ушакова, лидеры двух государств обсудили на встрече Вторую мировую войну. Путин и Трамп поговорили о том, какие потери понесли их страны, а также чья роль была решающей. По словам помощника президента РФ, в ходе беседы был отмечен вклад советского народа в победу.

По итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для укрепления глобальной стратегической стабильности. Дипломат добавил, что в ходе встречи Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также договорились провести анализ факторов, которые создают препятствие для расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и США.