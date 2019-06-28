В ДНР назвали передачу пленных Киеву последним жестом доброй воли

Политика жестов доброй воли и шагов навстречу Киеву не может быть бесконечной. Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор вел себя как «Порошенко 2.0». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, комментируя состоявшуюся 28 июля передачу четырех военнопленных украинской стороне.

Он подчеркнул, что если после выборов в Верховную раду ситуация не изменится, республики Донбасса сосредоточатся на том, чтобы развивать вектор евразийской интеграции и добиваться признания своей государственности со стороны России.

«Технически мы готовы обменяться военнопленными с Украиной по формуле «всех на всех». Но вот уже полтора года со стороны Киева нет политической воли, чтобы этот обмен произошел. И односторонняя передача украинских военнопленных — это еще один шаг, чтобы попытаться расшевелить этот процесс, показать, что мы готовы обменяться военнопленными», — заявил собеседник ФАН.

В любом случае, считает донецкий парламентарий, для всех объективных наблюдателей сейчас очевидно, что это не вина Донбасса, что обмен пленными уже полтора года не происходит.

«Теперь Украина должна показать нам свое желание урегулировать ситуацию в Донбассе. Вместо этого Зеленский до сих пор ведет себя как Порошенко 2.0. Тот тоже заявлял, что идет во власть как президент мира. А по сути весь срок был президентом войны», — отметил Мирослав Руденко.

По его мнению, окончательно можно будет судить, изменится ли что-то на Украине с приходом нового президента, после выборов в Верховную раду.

«До них недолго осталось, так что посмотрим. Хотя велика вероятность, что названия партий в Раде и ее депутатский корпус сменятся, а суть внешней политики Украины останется прежней. Поскольку все те же олигархи стоят за политиками и нацистов когда надо выпускают «из табакерки», а когда надо — запихивают обратно», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Ближайшие несколько месяцев расставят все точки над i. Пока же с мая, с тех пор как Зеленский стал президентом, на основных участках соприкосновения ВСУ и народной милиции происходит постоянное усиление обстрелов. Хотя непосредственно перед выборами было относительное затишье.

«Все это тревожные сигналы. Но если есть хоть малейший шанс на изменение политики Киева в отношении Донецка и Луганска, его надо попытаться использовать. И как раз передача пленных продемонстрировала, что Донбасс готов идти по пути политического урегулирования. В ДНР проходят мероприятия в этом русле. Отношения к этому у жителей неоднозначное. Но мы показываем, что республики Донбасса делают все что могут. Теперь слово за Киевом. Урегулирование не может идти в одностороннем порядке», — рассказал нардеп ДНР.

Если же никаких подвижек со стороны Зеленского не будет и всем окончательно станет понятно, что это «второй Порошенко», то все наши добрые жесты и шаги навстречу Киеву прекратятся, отметил Руденко.

«Мы будем развивать вектор евразийской интеграции и в конечном итоге делать все для юридического признания нашей государственности со стороны России», — резюмировал собеседник ФАН.

В пятницу утром четверо украинских военнопленных были доставлены в Минск вместе с паспортами и документами об освобождении. Вскоре они отправятся на Украину. В список освобожденных вошли Дмитрий Великий, приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, и Максим Горяйнов, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

Наиболее масштабный обмен пленными между Украиной и Донбасскими республиками состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, а ДНР и ЛНР — 74.