Триполи, 28 июня. Ливийская лига по правам человека осудила расправу над ранеными в госпитале города Гарьян, которую устроили силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает ливийский спутниковый телеканал 218tv.

По данным Ливийской лиги по правам человека, в настоящее время специалисты организации работают с администрацией больницы, однако точное количество жертв расправы пока установить не удалось. Кроме того, организация обратилась к ООН с призывом обратить внимание на события в госпитале города Гарьян и защитить гражданское население от проявлений жестокости.

27 июня силы ПНС отбили у Ливийской национальной армии город Гарьян, который имеет важное стратегическое значение для обеих сторон. Силы ПНС нанесли массированный удар по северным районам Гарьяна на рассвете 27 июня. Параллельно с обстрелом начался штурм города, который очень быстро перешел в уличные бои. В ходе столкновений применялась артиллерийское вооружение и бронетехника.

Напомним, с 2011 года Ливия находится под контролем двух правительств. Одна часть страны контролируется Правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Другая часть страны находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

4 апреля 2019 года командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу Ливии, которая находится под контролем сил правительства национального согласия.

5 апреля в Ливию прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который провел переговоры с маршалом Хафтаром. В ходе встречи Хафтар заявил, что войска ЛНА продолжат боевые действия до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.